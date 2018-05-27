Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cezaevi yerine hastane ve okul

    Cezaevi yerine hastane ve okul

    ANKARA
    27.05.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    EDİRNE Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim vaatlerini sosyal medya üzerinden açıkladı.

    Demirtaş, şunları söyledi: “Bugün bir uçak geçti üstümüzden. El salladım. Bağırarak ‘Seçilirsem çiftçilerin kullandığı mazottan tek kuruş vergi almayacağız’ dedim. Bitişiğimizde yeni bir cezaevi yapılıyor. İnşaattaki işçilere seslendim, ‘Seçilirsem güvencesiz, kaçak, taşeron işçiliği kaldıracağız. İş cinayetleri olmayacak, çalışma süreleri kısaltılacak. Asgari ücret 3 bin TL olacak’ dedim. ‘Edirne’ye cezaevi değil daha fazla okul ve hastane yapacağız’ diye devam ettim. İftar için yan hücredeki arkadaşlara elma attık. ‘Seçilirsem yargı bağımsız, adil ve tarafsız olacak. Tek bir masum yurttaşımız bile cezaevine girmeyecek, hasta tutsaklar derhal serbest bırakılacak’ dedim.” 

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri