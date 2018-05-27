Cezaevi yerine hastane ve okul

Demirtaş, şunları söyledi: “Bugün bir uçak geçti üstümüzden. El salladım. Bağırarak ‘Seçilirsem çiftçilerin kullandığı mazottan tek kuruş vergi almayacağız’ dedim. Bitişiğimizde yeni bir cezaevi yapılıyor. İnşaattaki işçilere seslendim, ‘Seçilirsem güvencesiz, kaçak, taşeron işçiliği kaldıracağız. İş cinayetleri olmayacak, çalışma süreleri kısaltılacak. Asgari ücret 3 bin TL olacak’ dedim. ‘Edirne’ye cezaevi değil daha fazla okul ve hastane yapacağız’ diye devam ettim. İftar için yan hücredeki arkadaşlara elma attık. ‘Seçilirsem yargı bağımsız, adil ve tarafsız olacak. Tek bir masum yurttaşımız bile cezaevine girmeyecek, hasta tutsaklar derhal serbest bırakılacak’ dedim.”