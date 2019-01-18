Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 325 personel alımı yapacak | KPSS 2019/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2019/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin adaylardan tercih alınacak. ÖSYM sürecin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için KPSS 2019/3 tercih kılavuzunu resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, KPSS 2019/3 tercihinde bulunabilmek için şartlar neler?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün’de sözleşmeli personel olarak görev almak isteyenlerin beklediği duyuru geldi. ÖSYM, KPSS 2019/3 tercih kılavuzuyla başvuru sürecine dair detayları bildirdi. KPSS 2019/3 tercihleri sonucunda 303 ön lisans, 22 lisans mezunu olmak üzere toplamda 325 personel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 15.45’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
KPSS/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Önlisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı, en az 60 olan adaylar tercih yapabileceklerdir.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
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