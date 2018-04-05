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    Çeşme gemisinde can pazarı!

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 06:18 | Son Güncelleme:

    Hafta sonunu Sakız Adası’nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos’a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

    Pazar akşamı Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar yaşandı. Yunan yetkililer tarafından çıkış izni verilen Türk yolcu gemisi 40 kilometre hıza yaklaşan Lodos fırtınası nedeniyle dalgalar arasında Çeşme'ye ulaşmaya çalıştı.

    2 METRELİK DALGALAR

    Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.

    Çeşme gemisinde can pazarı

    ÖLÜMDEN DÖNÜŞ

    Tehlike dolu dakikaların yaşandığı Sakız-Çeşme deniz yolculuğu esnasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken ölümden döndüklerini söyledi. 35 dakika süren yolculuğun ardından Sakız'dan dönen Türk turistler gümrükten çıkış yaptı. Yeni Asır

    Etiketler: Gemi , gündem
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