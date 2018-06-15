Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cenazede büyük kalabalık

    Cenazede büyük kalabalık

    AA
    15.06.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Mehmet Şah Yıldızın cenazesinde büyük kalabalık
    • Mehmet Şah Yıldızın cenazesinde büyük kalabalık
    • Mehmet Şah Yıldızın cenazesinde büyük kalabalık
    • Mehmet Şah Yıldızın cenazesinde büyük kalabalık

    Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi.  İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.
    Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
    Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.

    Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yürüten AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

    Suruç saldırısıyla ilgili yeni gelişmeSuruç saldırısıyla ilgili yeni gelişme

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Suruçtaki olayın nasıl gerçekleştiğini anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan Suruç'taki olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı

    Etiketler: cenaze , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri