Son dakika... Suruç saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü kaydederek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 9 olduğunu söyledi. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Doğan, şunları kaydetti: "Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik. Suruç'taki savcılarımızın haricinde... Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Suruç ilçesinde esnaf gezisi sırasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve partililer ile PKK'lı olduğu ileri sürülen taraflar arasında çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



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