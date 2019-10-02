Başına öyle bir şey geldi ki banka bile şaşırdı: Bundan sonra müşterilerimizi uyaracağız!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşına öyle bir şey geldi ki banka bile şaşırdı: Bundan sonra müşterilerimizi uyaracağız!
GeriGündem Başına öyle bir şey geldi ki banka bile şaşırdı: Bundan sonra müşterilerimizi uyaracağız!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan ERGÜN / DHA
02.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Başına öyle bir şey geldi ki banka bile şaşırdı: Bundan sonra müşterilerimizi uyaracağız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İNTERNETTEN  beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.  

25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu. Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı. Noterdeki satış işlemlerinin ardından yeni aldığı otomobil ile İstanbul'a dönüş için hazırlanan Gözütok, yanında getirdiği OGS cihazını da otomobilinin ön camına yapıştırdı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.

TÜM KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ARAÇLA GEÇMİŞ GİBİ PARA KESİLDİ

Burada mobil bankacılık sistemini kullanarak araç ve OGS cihazı bilgilerini kontrol etmek isteyen İsmail Gözütok,  İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yaptığı güzergâhlardaki tüm paralı otoyol ve köprü geçişlerinin kendi adına kayıtlı OGS cihazından ücretlendirildiğini görerek büyük şaşkınlık yaşadı. OGS cihazının çantasında, çantasının ise yolculuk yaptığı otobüsün bagajında olduğunu söyleyen Gözütok, "Mobil bankacılığı kullanınca gördüm ki bir gün önce gece İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yapmak için bindiğim otobüsün geçtiği tüm güzergâhlardaki geçiş ücretleri benden kesilmiş. Hem cezalı geçiş olarak işlenmiş hem de daha sonra ücretli yol ve köprülerdeki tüm bedeller OGS cihazımdan çekilmiş. Toplam 373 lira para benden kesilmiş. Manisa'dan otomobili satın almadan geri dönmüş olsam 373 lira daha benden kesilecekti" dedi.

MAĞDUR EDİLDİM

İstanbul'a döndüğünde İstanbul - Manisa arasındaki ücretli otoyol ve köprü işletmeleri ile irtibat kurmaya çalıştığını söyleyen Gözütok; "Bu güzergahta ayrı ayrı 4-5 firmanın ücretlendirme yaptığını söylediler. Tek tek tüm bu firmalarla görüşülerek tarafıma bilgi verileceği söylendi. Biz dilekçelerimizi yazarak gerek bankaya gerekse ücretlendirmeyi yapan tüm firmalara müracaat ettik. Sonucu bekliyoruz. Zaten OGS cihazımdan çekilen paraları da bugün banka kredi kartımın son ödeme günü olması sebebiyle bankaya ödedim. Eğer mağduriyetim giderilmezse yargı yolunu kullanacağım" dedi.

Kendisinin bir otobüs firması ile seyahat ettiğini, OGS cihazının ücretlendirilmesine anlam veremediğini ifade eden Gözütok,  "Otomobil satın almaya giderken OGS cihazlarınızı cebinizde ya da çantanızda götürmeyin. Çünkü gişelerdeki cihazlar OGS'yi okuyor ve oradan otomobil ile geçtiğinizi zannediyor" uyarılarında bulundu.

BANKA YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

OGS cihazını satın aldığı bankaya da müracaat yaptığını söyleyen Gözütok, "Banka yetkilileri de şimdiye dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Hatta müşterilerini de bu konuda bundan sonra uyaracaklarını dile getirdiler." diye konuştu.

Başına öyle bir şey geldi ki banka bile şaşırdı: Bundan sonra müşterilerimizi uyaracağız


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEOG şampiyonunun sır intiharı! 'Gelme yetişemezsin' dedi, telefonu kapattı
Tam bir yıl sonra...
Başına öyle bir şey geldi ki banka bile şaşırdı: Bundan sonra müşterilerimiz uyaracağız!
Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti soğukkanlılıkla anlattı