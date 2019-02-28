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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
28.02.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Çalınan 'Avanak Avni heykeli' davasında sanık tahliye edildi

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Çalınan 'Avanak Avni heykeli' davasında sanık tahliye edildi

Karikatürist Oğuz Aral'ın "Avanak Avni" karakterinden esinlenerek yapılan Avanak Avni heykelini Kadıköy Karikatür Evi'nin önündeki kaldırımdan alarak evine götüren tutuklu Gökmen Turunç tahliye edildi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Gökmen Turunç ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Gökmen Turunç, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" dedi.

Bunun üzerine hakim "Özür dilemene gerek yok" dedi. Hakim Ekrem Halıcı, "Seni bırakırsam bulunabilecek misin?" diye sordu. Bunun üzerine sanık, "Vallahi gelirim" dedi. "Aradığımız zaman gelmezsen polise verecekler" diyen hakime Turunç "Gelirim efendim" yanıtını verdi.

Sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Hakimin tahliye ettiğini söylemesi üzerine sanık Turunç, "Ben tahliye mi oluyorum şimdi" dedi. Hakim "Tahliye ettim seni" deyince Turunç, "Allah razı olsun efendim" karşılığını verdi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Karikatürist Oğuz Aral'ın Avanak Avni isimli karakterinden esinlenerek Kadıköy Karikatür Evi'nin kaldırımına yapılan Avanak Avni heykeli 13 Aralık 2018 tarihinde çalınmıştı. Polis heykeli, Gökmen Turunç'un Kuştepe'de oturduğu apartmanın girişinde bulmuştu. Gözaltına alınan Gökmen Turunç, heykelin kendisine gülümsediğini, sempatik bulduğu için heykeli götürdüğünü söylemişti.

Sorgusunun ardından tutuklanan Gökmen Turunç hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

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