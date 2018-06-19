Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve eski adı ile PYBS olarak bilinin İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayan öğrenciler yoğun şekilde sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) yerine İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ismini alan bursluluk sınavının sonuç tarihini günler öncesinde duyurdu. 2017- 2018 iş takvimine göre, İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adresleri üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.



Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “İOKBS Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir. Sonuçlar evlere posta yoluyla iletilmeyecek sadece kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır.



2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL



SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:



a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.



b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.



d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.