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    Bursa'da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 Bursa sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Bursa'da ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Bursa’da sahur saati şehirde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Bursa ilk sahura saat kaçta kalkacak?

    Bursa'da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Bursa’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Bursa'da sahura ne zaman kalkılacak ve Bursa’da ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    BURSA’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Bursa’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı Bursa sahur saati ve Bursa Ramazan imsakiyesi...

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:5605:4113:0616:5920:2021:57
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:5505:4013:0617:0020:2121:58
    18 Mayıs 2018 Cuma03:5305:3913:0617:0020:2221:59
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:5205:3813:0617:0020:2322:01
    20 Mayıs 2018 Pazar03:5105:3713:0617:0020:2422:02
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:4905:3613:0617:0120:2422:04
    22 Mayıs 2018 Salı03:4805:3613:0617:0120:2522:05
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:4705:3513:0717:0120:2622:06
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:4605:3413:0717:0120:2722:08
    25 Mayıs 2018 Cuma03:4405:3313:0717:0220:2822:09
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:4305:3313:0717:0220:2922:10
    27 Mayıs 2018 Pazar03:4205:3213:0717:0220:3022:11
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:4105:3213:0717:0220:3022:13
    29 Mayıs 2018 Salı03:4005:3113:0717:0320:3122:14
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:3905:3113:0717:0320:3222:15
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:3805:3013:0717:0320:3322:16
    1 Haziran 2018 Cuma03:3705:3013:0817:0420:3322:17
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:3705:2913:0817:0420:3422:19
    3 Haziran 2018 Pazar03:3605:2913:0817:0420:3522:20
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:3505:2913:0817:0420:3622:21
    5 Haziran 2018 Salı03:3405:2813:0817:0520:3622:22
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:3405:2813:0817:0520:3722:23
    7 Haziran 2018 Perşembe03:3305:2813:0917:0520:3822:23
    8 Haziran 2018 Cuma03:3205:2713:0917:0520:3822:24
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:3205:2713:0917:0620:3922:25
    10 Haziran 2018 Pazar03:3205:2713:0917:0620:3922:26
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:3105:2713:0917:0620:4022:27
    12 Haziran 2018 Salı03:3105:2713:1017:0620:4022:27
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:3105:2713:1017:0720:4122:28
    14 Haziran 2018 Perşembe03:3005:2713:1017:0720:4122:29
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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