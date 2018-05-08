Bursa'da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 Bursa sahur ve iftar vakitleri

Bursa'da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Bursa’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Bursa'da sahura ne zaman kalkılacak ve Bursa’da ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

BURSA’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Bursa’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı Bursa sahur saati ve Bursa Ramazan imsakiyesi...