Burgazada sahilinde feci olay

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre Burgazada’ya her yıl tatile giden Ertuğrul Erol, 30 Temmuz 2017’de Kalpazankaya Restoran’ın sahil tarafındaki iskelesinden denize atladı. Dipten yüzen Erol, üstünden hızla geçen restorana ait “Kalpazankaya 1” adlı zodyak botu fark etmedi. Botun yaklaşık 2500 devirle dönen pervanesi, bir çocuğu bulunan ve yalnız yaşayan Ertuğrul Erol’un kafatasını parçaladı. Ölümden dönen Ertuğrul Erol hastaneye kaldırıldı ve kafatasında parçalanan bölgeye bir dizi ameliyatla yama yapıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan botu kullanan Cem Çınar “Olay günü restorana müşteri götürdüğüm sırada iskeleye 20 metre mesafe kala denizde yüzen mağduru görmedim. Botta aniden titreme oldu. Motoru stop edip arkama baktığımda mağdur birden su yüzüne çıktı. Kanlı olduğunu görünce çarptığımı anladım. Olayın meydana geldiği yere deniz taksi, yolcu motoru ve tekne yanaşır. Yüzmeye uygun bir yer değildir. Ayrıca “iskeleden atlamak yasaktır” diye tabela vardır. Muhtemelen mağdur denizin dibine dalmıştı, görünmüyordu” dedi. Nöbetçi mahkeme Cem Çınar’a yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

KAPTANIN DENİZİN DİBİNİ GÖRMESİ İMKANSIZ

15 Eylül 2017 tarihli bilirkişi raporunda Cem Çınar’ın kazada herhangi bir kusurunun olmadığı görüşüne yer verildi. Raporda “Bu botları kullanan kaptanların 30-35 kilometre hızla giderken denizin dibini görmeleri mümkün değildir. Kazanın meydana geldiği yer yüzmeye uygun değildir. Botu kullananın evrakı tamamdır. Bu kaza tamamen yanlış yerde denize girilmesi sonucu meydana gelmiştir” denildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Ertuğrul Erol adına 251 bin liralık tazminat davası açan avukatı Can Burak Karatepe, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasıyla müvekkilinin engellilik durumunun tespit edilmesini istedi. Avukat Karatepe, “Kaptanın amatör denizci belgesi var. Bu belgeyle restorana ticari yolcu taşınamaz. Bu tıpkı ehliyetsiz araba kullanmaya benzer. Hem tekneyi kullanan kişiye hem de restorana bu davayı açtık. Müvekkilimin kafatasının bir kısmı yok. Hayatının sonuna kadar böyle yaşamaya devam edecek. İlerleyen zamanda kafatasına platin takılacak. Akli dengesi sarsılmış durumda. Hiçbir işini yapamıyor. Bekar olduğu için arkadaşı bakıyor. Şu an sadece emekli maaşı var. Ceza soruşturması da devam ediyor” dedi.