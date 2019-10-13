Bugün deprem mi oldu? 13 Ekim 2019 güncel son depremler listesi
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Ankara yakınlarında da hissedilen, rasathanenin yayımladığı 13 Ekim tarihli en son depremler listesi
Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 13 Ekim Pazar gününe dair son dakika depremler listesi
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:12:38 40.2990 31.9485 24.4 -.- 1.8 -.- KERBANLAR-BEYPAZARI (ANKARA)
07:24:40 37.1867 31.3690 5.0 -.- 1.7 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
07:08:05 39.4658 25.9908 5.4 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
06:36:36 37.1920 31.3493 6.7 -.- 1.8 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
05:35:12 36.8533 28.2772 2.7 -.- 1.2 -.- MARMARIS (MUGLA)
04:14:52 37.4638 32.1365 8.3 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
04:06:22 36.8210 29.2060 30.6 -.- 0.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
03:58:25 38.8478 26.4542 5.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
03:56:31 39.1322 42.1003 4.7 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS)
02:57:15 38.0480 27.9582 8.6 -.- 1.1 -.- KURE-ODEMIS (IZMIR)
02:28:34 40.1860 25.0155 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
02:18:24 37.2373 30.2035 79.7 -.- 1.6 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA)
02:06:54 36.0070 27.2572 15.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:01:30 38.0903 26.9243 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:56:52 37.4373 29.3693 14.2 -.- 0.9 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
01:11:52 35.2057 27.7225 15.1 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ REVIZE01 ( 01:11:53)
00:44:15 40.2007 28.9027 5.8 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
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