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    Bu şiddet savcıdan serbest kaldı

     Ayşegül USTA/İSTANBUL
    30.05.2018 - 23:37 | Son Güncelleme:

    Kağıthane’de tartıştığı karısını sokak ortasında döverken çevredeki vatandaşların müdahale ederek kafa attığı Mehmet T., serbest bırakıldı.

    Boşanma davası açmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Nevin T. ve Mehmet T., evrak eksikliği nedeniyle davayı açamadan adliyeden ayrıldı. Çift yolda tartışmaya başladı. Mehmet T. Nevin T.’ye vurmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar Mehmet T.’ye müdahale ederek ayırdı.

    ‘RULO KAĞITLARLA VURDUM’
    Bir kişi eşini döven Mehmet T.’ye kafa attı. Olay yerine gelen polis, çifti karakola götürdü. Nevin T., eşi Mehmet T.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından “Yaralama” ve “Tehdit” suçundan savcılığa sevk edildi. Nevin T.’ye ise “yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilir nitelikte olduğuna” dair rapor verildiği öğrenildi.

    Mehmet T.’nin savcılık ifadesinde yolda eşi ile tartıştıklarını, eşinin tahrik edici sözler söylemesi üzerine elindeki rulo kağıtlar ile ona vurduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: kadına şiddet , aile içi şiddet , gazetehaberleri , gündem
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