‘Bu kültürel kuraklıkta dünyanın sanat nabzını hızlandıralım’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde düzenlenen Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve sergi açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında olgunlaşmanın yeni ruhu ve tasarımlarını Tarsus gemisine yükleyerek Akdeniz limanlarında sergiler düzenleyelim. Yeni tasarımlarla Türk İğnesi’nin Mucizesi’ni yeniden ispat edeceğimize inanıyorum” dedi.
Olgunlaşma enstitülerinin 74 yıllık hikayesi, ‘Türk İğnesinin Mucizesi’ isimli kitapla ölümsüzleştirildi. Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve sergi açılışında yaptığı konuşmada Barış Pınarı harekâtında şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “İlki 1945’te Beyoğlu’nda kurulan olgunlaşma enstitülerinin yakaladığı başarıya ‘Türk İğnesinin Mucizesi’ diyebiliriz. Buradan çıkan eserler, ileri gelen isimlerin takdirini toplamıştır. 1950’lerde küreselleşmenin ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla olgunlaşma enstitüleri kültürel kalkan oldular. Şimdi kültürümüze sahip çıkma hareketini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Olgunlaşma enstitülerimiz, Anadolu’ya has kumaş ve desen çeşitlerinin izinin sürüldüğü, kültürün korunduğu birer üs haline gelecek. Zanaatkarlarımıza, tasarımcılarımıza sesleniyorum. El sanatlarının yalnızca seyirlik metalar olarak kalmasından ziyade, onları ekonomiyi büyütecek yeni bir değer olarak görmeliyiz.” Türkiye’nin İlk seyyar sergi gemisi Tarsus’u anan Erdoğan, “Gelin, Tarsus gemisini bir kez daha denizlere açalım. İnanıyorum ki, geçen 70 yılda sanat ve zanaat alanında dünyaya söyleyecek çok söz biriktirdik. Bilhassa her şeyin birbirine benzediği bu kültürel kuraklıkta, Tarsus Gemisine yüklenecek olan enerjinin, dünyanın sanat nabzını hızlandıracağını düşünüyorum” dedi.
İLK SEYYAR SERGİ GEMİSİ TARSUS
Dönemin Turizm Kurumu Başkanı Lütfi Kırdar‘ın girişimleriyle ‘seyyar sergi’ düşüncesi 1950’li yıllarda uygulandı. Turizm Kurumu’nun daha önce turistik geziler için de kullandığı Tarsus gemisi 1931 yılında New York’da inşa edilmiş. 1948’de Türkiye satın aldı. 1953 Mayıs ayında Tarsus gemisi, Istanbul’un 500. fetih yılı şenliklerine katılmak ve Batı Akdeniz limanlarında 1 ay dolaşarak Avrupalılara teşhir edilmek üzere seyyar sergi olarak sefere çıktı. 1953’te çıkılan Akdeniz limanları sergisinin ardından 1954’de Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü’nde üretilen eserler “Tarsus” gemisi ile Amerika turnesi sergisi düzenlendi.
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