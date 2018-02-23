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    BTK Başkanı açıkladı! Bir dönem sona eriyor

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:

    BTK’nın yeni şartnamesiyle fiber optik, ethernet, kablo TV daire içine kadar “kablo bacası” yla gelecek. Çatıdan tüm dairelere uydu yayını için kablo zorunlu olacak. Çanak anten kirliliği ortadan kalkacak.

    Binalardaki elektronik haberleşme alt yapısı değişiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hazırladığı şartnameye göre fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft’la (kablo bacası) tesis edilecek.

    ÇANAK ANTENLER BALKONLARDAN KALKACAK

    Bina yapılırken çatıdan tüm dairelere uydu yayınlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu olacak. Böylece balkonlardaki çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek.

    Habertürk'ün haberine göre BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, düzenlemenin yeni binalar için getirildiğini eskileri etkilemediğini söyledi.

    Etiketler: BTK , çanak anten , uydu yayını , son dakika
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