Boncuk’u Pitbull’a öldürtüp kaçtı
Maltepe, Altıntepe Mahallesi’nde oturan ve Süheyla Urcan geçtiğimiz pazar akşamı ‘Boncuk’ isimli Maltese Terrier cinsi köpeğini gezdirmek için dışarı çıkardı. Yanında Pitbull cinsi köpek olan bir kişi, iddiaya göre köpeğini Boncuk’a saldırttı.
Urcan, hemen Boncuk’u kucağına aldı ancak Pitbul kadının üzerine atladı. Köpek, Urcan’ın koluna dişlerini geçirdi. Süheyla Urcan acı içinde çığlıklar atarken, Boncuk’u bir anda bıraktı. Bu sırada Pitbull, Boncuk’un boğazına yapıştı ve sağa sola sallamaya başladı. Bu vahşet yaklaşık 10 dakika sürdü. Pitbull’un sahibi köpeğin ağzından kendinden geçen Boncuk’u aldı ve yolun kenarına atıp kaçtı.
ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU
Süheyla Urcan önce köpeğini veterinere götürdü, ardından polise giderek şikayetçi oldu. Daha sonra köpeğinin ölüm haberini aldığını belirten Urcan, pitbul ve sahibinin bulunmasını isteyerek şöyle konuştu: “İnsanlar, ‘aman boş verin, bir köpek gitti’ diye düşünmesin. Ben can havli ile köpeğimi bırakmasaydım, belki de o Pitbull orada beni parçalayacaktı. Failin bulunması için mutlaka benim mi ölmem gerekiyordu.”
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