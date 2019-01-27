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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boncuk’u Pitbull’a öldürtüp kaçtı

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Boncuk’u Pitbull’a öldürtüp kaçtı

Maltepe, Altıntepe Mahallesi’nde oturan ve Süheyla Urcan geçtiğimiz pazar akşamı ‘Boncuk’ isimli Maltese Terrier cinsi köpeğini gezdirmek için dışarı çıkardı. Yanında Pitbull cinsi köpek olan bir kişi, iddiaya göre köpeğini Boncuk’a saldırttı.

Urcan, hemen Boncuk’u kucağına aldı ancak Pitbul kadının üzerine atladı. Köpek, Urcan’ın koluna dişlerini geçirdi. Süheyla Urcan acı içinde çığlıklar atarken, Boncuk’u bir anda bıraktı. Bu sırada Pitbull, Boncuk’un boğazına yapıştı ve sağa sola sallamaya başladı. Bu vahşet yaklaşık 10 dakika sürdü. Pitbull’un sahibi köpeğin ağzından kendinden geçen Boncuk’u aldı ve yolun kenarına atıp kaçtı.

ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU

Süheyla Urcan önce köpeğini veterinere götürdü, ardından polise giderek şikayetçi oldu. Daha sonra köpeğinin ölüm haberini aldığını belirten Urcan, pitbul ve sahibinin bulunmasını isteyerek şöyle konuştu: “İnsanlar, ‘aman boş verin, bir köpek gitti’ diye düşünmesin. Ben can havli ile köpeğimi bırakmasaydım, belki de o Pitbull orada beni parçalayacaktı. Failin bulunması için mutlaka benim mi ölmem gerekiyordu.”

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