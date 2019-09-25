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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 01:40, Son Güncelleme:

BM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği

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BM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta dün de resmi temaslarını sürdürdü.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Al Sani, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi. 

Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Johnson’la BM Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.

CONTE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

BM’de Cumhurbaşkanı Erdoğanın görüşme trafiği

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için teşekkür etti. Han, düzenlediği basın toplantısında Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Pakistan Başbakanı Han, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan’ı ziyaret edecek.” yanıtını verdi. Pakistan’ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, “Cumhurbaşkanı’na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz” dedi. 

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