BM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta dün de resmi temaslarını sürdürdü.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Al Sani, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi.
Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Johnson’la BM Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.
CONTE İLE DE GÖRÜŞTÜ
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR
Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için teşekkür etti. Han, düzenlediği basın toplantısında Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Pakistan Başbakanı Han, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan’ı ziyaret edecek.” yanıtını verdi. Pakistan’ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, “Cumhurbaşkanı’na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz” dedi.
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