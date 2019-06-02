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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım’dan gençlere sahur sürprizi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini Ankara’nın ardından İstanbul’da yaptı. Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş’ta sahura çağıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın sürpriz konuğu, sosyal medyadan “Simitleri aldım geliyorum.” diyen ve sahurun yapıldığı mekana elinde bir simit tepsisiyle giren Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Gençlerle simit çay keyfi yapan Yıldırım, “Başkan olursam, sizi kanka olarak yanımda görmek istiyorum.” dedi ve İstanbul’da yaşayan tüm gençlere 10 GB ücretsiz internet vaadinde bulundu.

Varank, geçen hafta Twitter’dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde bir kokoreççide gençlerle bir araya gelmişti. Varank’ın İstanbul’daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul’da bir iftar programına katılan Varank, sosyal medyadan yeni bir mesaj attı. Varank, Twitter hesabından, “Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul’dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?” paylaşımında bulundu.

Varank’ın çağrısına, ilk yanıt verenlerden biri, “Artı bir, ben geliyorum.” diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sahur programını değerlendiren Bayraktar, “Genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Zaten Ramazan, bu gibi kucaklaşma, yardımlaşma, sevgiyi, güzelliği paylaşmak için var.” dedi.

Varank’ın sahur daveti, Ankara etkinliğinde olduğu gibi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çok sayıda İstanbullu davete katılmak için Varank’ın mesajına yanıt verdi. Varank’a sosyal medyadan gelen “Konum atın geliyoruz Sn. Bakanım :)”, “Sn Bakanım ben askerdeyim komutandan izin alırsanız seve seve gelirim yarın çarşım var zaten” ve “Siz teklif edersiniz de gelmez miyim bakanım Adalar’da oturuyorum gerekirse yüzerek gelirim ve de çok sevinirim.” gibi mesajlar dikkat çekti.

Varank, Ramazan Yıldırım isimli bir takipçisinin, “Engelliyim sayın Bakanım gelip evden aldırırsanız, bu fakir kardeşin de gelmek ister. Dua ile kalın.” mesajına kayıtsız kalmadı. Ramazan Yıldırım, evinden alınarak, simitli sahura katıldı.

Binali Yıldırım’dan gençlere sahur sürprizi


SİMİTLERİ ALDIM GELİYORUM

Gecenin sürpriz konuğu ise Binali Yıldırım oldu. Varank’ın mesajına, Twitter’dan “Simitleri aldım geliyorum @varank” diyerek karşılık veren Yıldırım, elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı mekana geldi. Gece boyunca gençlerle simit-çay keyfi yapan Yıldırım ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahurda gençlere seslenen Yıldırım, “Mustafa Varank bakanımız davet yaptı. Artık birbirimizi çok görmediğimiz için internet üzerinden haberleşiyoruz. Twitter’da davetini gördük. ‘Davete icabet edelim.’ dedik. Sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.
23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde gençlere yönelik vaatlerde bulunan Yıldırım, “Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava, sebil... Nasıl vereceğiz? Elinde İstanbul Kart olan herkes bu haktan yararlanacak.” diye konuştu.

Yıldırım, gençlerin Ramazan bayramını kutlarken, “Bir bayram daha var unutmayın. 23 Haziran İstanbul bayramı. Bayramda nereye giderseniz gidin, 23’ünde burada istiyorum hepinizi. Başkan olursam, sizi ‘kanka’ olarak yanımda görmek istiyorum. Var mısınız?” dedi. Gençlerin alkışlı ‘Evet’ine Yıldırım, “Ben de kabul ediyorum.” yanıtını verdi.

İSTANBUL’DAN TALEP GELMİŞTİ

İkinci sahur buluşmasını değerlendiren Varank, sosyal medya üzerinden gençlerle iletişim kurmaya çalıştığını belirterek, “Gençlerle Ankara’da sahur yapmıştık. Spontane bir biçimde davetimize yüzlerce geri dönüş almıştık. İstanbul’dan da talep gelmişti. İstanbul’da da yine sosyal medya üzerinden gençleri ve kendini genç hissedenleri sahura davet ettik. Güzel bir gece geçirdik. Bir de sürpriz oldu. Binali Yıldırım beyefendi uğradı, simit getirmiş. Gençlerle vakit geçirdik. Projelerinden ve vaatlerinden bahsetti.” dedi.

Bakanlık olarak gençlerle en verimli iletişimi kuracak şekilde çalışmaları yürüttüklerini anlatan Varank, “Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler, böyle davetlerden, buradaki samimiyetten hoşlanıyor. Biz de elimizden geldiğince gençlerle bir araya gelip ülkemizi 2023 hedeflerine taşıma yolunda gençlerle beraber yürüyeceğiz.” diye konuştu.

Davete katılan gençler, Varank’ın sosyal medya mesajına, yine sosyal medya mesajıyla karşılık vermelerinin ardından kendileriyle irtibata geçildiğini belirterek, “Bakanımızın sahur davetine icabet ettik. Samimi bir ortam var. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.
Simitli sahur buluşmasına, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ile Çetin Ali Dönmez, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile AK Parti’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı

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