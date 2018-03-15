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    BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar için MEB'den duyuru!

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 17:52 | Son Güncelleme:

    BİLSEM sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan BİLSEM sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    BİLSEM sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen BİLSEM sınavı bu haftaya ertelenmişti. MEB sınav sonuçları için adaylara duyuru yaptı. Peki, BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

    Öğrenciler ve veliler heyecan içinde Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu beklerken, öğrenci tanılama süreci kapsamında ertelemeye gidildi.

    Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

    SONUÇLAR İÇİN MEB DUYURU YAPTI

    İşte MEB duyusuru;

    2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

    1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

    2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

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