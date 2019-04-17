BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Bilim ve Sanat Merkezleri'nin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uyguladığı BİLSEM sınavının sonuçları için öğrenci ve velilerin heyecan dolu bekleyişi devam ediyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği BİLSEM sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihinde. Mart ayının son haftasında açıklanması öngörülen sonuçlar değerlendirme işleminin uzaması nedeniyle henüz açıklanmadı. İşte, BİLSEM sonuçlarının erişime açılacağı tarih...
MEB TARİH VERDİ
Mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.
25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur."
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