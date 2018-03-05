BİLSEM 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2018 takvimi

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sınavları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen BİLSEM’in bu yılki sınavları, il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 6 Ocak- 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavda başarılı olan öğrenciler, eğitimlerine bilim ve sanat merkezlerinde devam edebilecek.

MEB'in 2018 iş takvimine göre grup tarama sonuçları 9 Mart 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Grup tarama sonuçları itirazları ise 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. İtirazların değerlendirilmesi 19-30 Mart tarihleri arasında değerlendirilecek.



SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?



Grup tarama uygulaması tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenen baraj doğrultusunda bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçları 09 Mart 2018 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.



BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecek.