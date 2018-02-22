Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Beyoğlu'nda genç kadına korkunç saldırı

    Beyoğlu'nda genç kadına korkunç saldırı

    Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
    22.02.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu'nda Fas uyruklu kadın, bir apartmanın içinde tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

    Olay Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'ndeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı. Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koyarak götürdü. Polis olayın sebebini araştırırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

     

    Etiketler: kadına şiddet , Kadına yönelik şiddet , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri