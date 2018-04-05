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    Beştepe’de dikkat çeken kabul

    Erdinç ÇELİKKAN
    05.04.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabulünde Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe’de bugün gerçekleşen kabulün heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra dost unsurların yöneticileri de yer aldı.

     

    Etiketler: Cumhurbaşkanı , hakan fidan , ziyaret , Binali Yıldırım , gündem
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