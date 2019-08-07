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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Belarus Müsteşarı dehşeti anlattı: Sürekli ateş ediyordu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Belarus Müsteşarı dehşeti anlattı: Sürekli ateş ediyordu

Emekli albay komşusu tarafından vurulan Belarus’un Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Poganshev olay anını anlatırken “Sürekli olarak ne tarafa doğru olduğunu bilmediğim bir şekilde ateş ediyordu. Kaçmaya başladım. Arkamdan ateş etmeye devam ediyordu. Güvenlik kulübesine doğru koşarken vurulduğumu hissetim” dedi.

BELARUS Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Poganshev, 24 Temmuz tarihinde komşusu emekli albay Mehmet Fevzi Bayram tarafından vuruldu. Saldırı sonrasında Bayram intihar ederken, 6 kurşunla yaralanan Poganshev hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma kapsamında Poganshev’in tedavi gördüğü hastanede tercüman aracılığıyla 26 Temmuz’da ifadesi alındı. Kendisine saldıran komşusunu daha önce görmediğini ve tanımadığını iddia eden Poganshev, özetle şunları belirtti:

OĞLUM AĞLAYARAK ARADI

“24 Temmuz günü saat 18.30 itibarıyla ikametime gitmek üzere işyerimden ayrıldım. Eşim havuza gittikten yaklaşık olarak 5-7 dakika sonra oğlum, eşimin telefonunu aradı. Telefona ben baktım. Bu esnada telefon kayıtları mevcuttur saat 19.07’dir. Telefonda oğlum bana hitaben ‘Baba birisi beni sıkıştırıyor’ dedi. Ben de telefonu kapatmadan evimden dışarı çıktım.

Oğlum çimlerin üzerine oturmuş ve ağlıyor. Ne olduğunu sordum. Acil çıkış kapısının yanında bulunan daireden bir şahsın çıktığını, kendisine Türkçe yüksek sesle bağırdığını söyledi. Bunun üzerine ben de telefonla şu an tercümanlığımı yapan İrina Hanım’ı arayarak polis çağırmasını istedim. Bu esnada telefonumuz açıktı.

ELİNDE POŞET VARDI

Ben de çocuğumdan şahsın hangi dairede oturduğunu söylemesini istedim. Oraya doğru yöneldiğimizde 18 No’lu daireden bir erkek şahıs çıktı, elinde bir poşet vardı ve onu kapının kenarına bıraktı. Şahıs dışarı çıktığında Rusça olarak oğluma ‘Seni sıkıştıran şahıs bu mu’ diye sordum. Oğlum da bana ‘Evet buydu’ dedi. Şahıs bağırarak üzerimize doğru yöneldi. Bu esnada ben de ellerimi kaldırarak sakin olması yönünde, İngilizce olarak, hem sözlü hem de vücut diliyle telkinlerde bulundum. Çünkü hareketlerinden çok gergin olduğunu anlayabiliyordum. Tüm telkinlerime rağmen sakinleşmiyordu.

BANA DOĞRU ATEŞ ETTİ

Sonra şahıs bir adım evine doğru girdi sonra sağ tarafından bir silah gördüm. Bana doğru bir adım attı, ben de kendimi korumaya yönelik olarak sol elimle silaha doğru engellemeye yönelik hareket ettim. Şahıs bu esnada bir el bana doğru ateş etti. Sol elimden isabet etti.

Üzerime doğru yürümeye devam etti. Bu esnada bir el daha ateş etti, bu mermi ise sol baldırımın dış üst tarafına isabet etti. İkinci kez ateş edildiğinde çocuğum hâlâ aynı yerdeydi ona bir zarar gelmemesi için şahsın dikkatini üzerime çekerek çocuğuma kaçmasını söyledim.

Nikita (oğlu) ana girişte doğru kaçtığı esnada, ben de adamın sol omzuna vurarak kendimde dışa çıkabilecek zamanı ve imkânı kazandırmak istedim. Şahıs bu esnada sürekli olarak ne tarafa doğru olduğunu bilmediğim bir şekilde ateş etmeye devam ediyordu. Ben ise koridordan dışarı doğru kaçmaya başladım. Arkamdan ateş etmeye devam ediyordu. Giriş kapısından dışarı çıktığımda güvenlik kulübesine doğru koşarken vurulduğumu hissetim.

DAHA ÖNCE GÖRMEDİM

Nikita benden önce kulübeye vardı, kulübe etrafından başka insanlar da vardı. Oradaki insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ben kendim kulübenin girişi önünde yere oturdum. Daha sonrasında ise hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni yaralayan şahıstan davacı ve şikâyetçiyim.”

Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti
Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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