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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA-AA-DHA
24.07.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Son dakika! Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika! Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti

Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen emekli albayın ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin olayın siyasi bir yanının olmadığını belirtirken hastanede bilgi alan Bakan Çavuşoğlu Poganshev'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını, olayın faili emekli albayın ise intihar ettiğini açıkladı.

EMEKLİ ALBAY İNTİHAR ETTİ

Vali Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, "Bir emekli askerimiz, albay rütbesinde, aynı apartmanda komşusu olan, Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev'u münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, müdahaleler yapıldı. Ama olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla aynı apartmandaki evde intihar etti." dedi.

"SİYASİ DEĞİL"

Vali Şahin, ilk etapta siyasi bir yönü olmadığını tespit ettikleri olayla ilgili araştırmaların tüm detaylarıyla devam ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla olayı araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere veya tahminlere göre olayın siyasi bir yönü yok. Bütün boyutları ve detaylarıyla arkadaşlarımız konuyu araştırıyor. Araştırma cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde devam edecektir."

Diplomatın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Vali Şahin, "Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız henüz ameliyattan çıkmadıkları için bir şey demiyorlar, ama ümit ediyoruz ki çok ciddi bir konu olmasın. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönsün." bilgisini paylaştı.

 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLGİ ALDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti

Hastanede bilgi alan Çavuşoğlu Poganshev'in sağlk durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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