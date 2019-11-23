Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik mülakat sonuçları için haftalardır devam eden bekleyiş bu hafta da tamamlanmadı. EGM'nin mülakat sonuçlarını bu hafta açıklayacağını tahmin eden bekçi adayları, henüz sonuçların açıklanmaması üzerine araştırmalarına hız verdi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi'nin açıklaması beklenen bekçilik mülakat sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce bekçi adayı ve yakını sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
BEKÇİLİK ÇALIŞMA KOŞULLARI
Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.
Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.
Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.
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