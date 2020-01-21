Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
Bedelli askerlik sonuçları, geçtiğimiz yıl içerisinde askerlik görevlerini yerine getirmek üzere başvuruda bulunan ancak sayının fazla olması dolayısıyla kura aşamasına kalan pek çok vatandaş, MSB'nin yapacağı duyuruya kilitlendi. Bedelli askerlik sonuçları ile birlikte 2020 yılının ilk askerlik yerleri merakla sorgulanıyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları ve 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Askerlik yerleri 2020 ve bedelli askerlik sonuçları için artık geri sayım başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak. Bedelli askerlik sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı bir diğer duyuru olacak. Peki, 2000/1 askerlik yerleri ve bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;
Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.
Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2000/1 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 24 Ocak tarihinde erişime açılacak.
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