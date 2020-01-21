Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Askerlik yerleri 2020 ve bedelli askerlik sonuçları için artık geri sayım başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak. Bedelli askerlik sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı bir diğer duyuru olacak. Peki, 2000/1 askerlik yerleri ve bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2000/1 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 24 Ocak tarihinde erişime açılacak.