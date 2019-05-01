Başkanlara ‘mahalle’ talimatı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı özel toplantıda, unutulan ‘mahalle meclisleri’nin tekrar kurulması talimatını verdi.
Buna göre AK Parti yönetimi, ‘gönül belediyeciliği’ söylemi doğrultusunda mahalle meclislerinde vatandaşlarla bir araya gelecek. Vatandaşlar, yerel yöneticilere sorunlarını mahallesi bazında anlatma fırsatı bulacak. Böylece AK Parti’nin 11 maddelik yerel yönetim manifestosunda da yer alan ‘Halkla Birlikte Yönetim’ ilkesi hayata geçirilmeye çalışılacak. Kentlerde kurulu olan kadın meclisleri, gençlik meclisleri ve çocuk meclislerinin de yeni dönemde daha aktif çalışması sağlanacak. Bu meclislerin kapasitesi genişletilerek toplumun tüm kesimlerinin buralarda temsil edilmesi sağlanacak.
HALKA FİKRİ SORULACAK
Her mahallenin sorunları teker teker tespit edilerek çözüm önerileri getirilecek. Mahalle halkının beklenti ve istekleri toplanarak yöneticilere aktarılacak. Mahallede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak mahalle halkının görüş ve önerileri de bu meclisler aracılığıyla belirlenecek. Mahalle meclisleri sayesinde belediye başkanı ve yerel yöneticiler de düzenli olarak mahalle sakinleri ile bir araya gelecek. Mahalle meclisi toplantıları sayesinde vatandaşlar belediye başkanlarının vermiş oldukları sözleri yerine getirip getirmediklerini de denetlemiş olacak.
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