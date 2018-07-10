Basın kartı Beştepe’den

36 üyeli genel kurulun 12 üyesi cumhurbaşkanınca görevlendirilecek. Diğer 24 üye ise ilgili teşekküllerin, fakültelerin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarınca seçilecek. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Türkiye Adalet Akademisi kapatıldı. Devlet Personel Başkanlığı’nın ise bir yıl sonra kapatılması hükme bağlandı. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, YÖK’e devredildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatılırken, basın kartlarının verilmesi dahil görevleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne devredildi.