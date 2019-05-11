Başbakanlık yolunu millet için açtık  

"Saray ve onun seçimi kaybeden adayının, şimdi de yeni bir algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Kendilerini mağdur gösterip CHP’yi suçlamaya kalkışıyorlar. İftar sofralarından bile milletin arasına kin, nefret, nifak tohumları saçmaya devam ediyor.

YSK, iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiştir. Seçimin iptali için gerekçe gösterilen, sandık kurul başkanının devlet memuru olmadığı iddia edilen sandıkların tamamında, Binali Yıldırım’ın oyu Ekrem İmamaoğlu’nun oyundan fazla çıkmıştır. Hatta AK Parti’nin gözlemcisinin bulunmadığı ve sandık başkanının da memur olmadığı 141 sandıkta da AK Parti adayı önde çıkmıştır. Bu nasıl bir şaibedir, bu nasıl bir yolsuzluktur ki bunların yapıldığını iddia edenin oyu, o sandıklarda daha yüksek çıkmıştır. Tüm bu tablo şunu göstermektedir, sandığın da hukukun da tabutuna çivi çakılmıştır. Bu çiviyi çakanlar şimdi çıkmışlar mağdur rolü oynamaya çalışmaktadırlar.

Sandık kurulu başkanları hakkında yapılan suç duyuruları, 45 gün sonra yapılacak seçimde il, ilçe ve sandık kurulları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Bu seçim güvenliği açısından çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. AKP Genel Başkanı, katıldığı iftar yemeğinde, milli iradeye saygının seçim sonuçlarını kabul etmeyi gerektirdiğinden bahsetmiştir. Evet, inanılmaz ama gerçek. Bunu seçimlere girmek serbest ama kazanmak yasak anlayışıyla hareket eden birinden duymak trajikomik. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez. Dünyanın pek çok ülkesinden daha büyük bir şehri yönetecek belediye başkanını mı seçiyoruz yoksa birbirimizi ütmesine misket mi oynuyoruz?

CHP BAŞBAKANLIK YOLUNU AÇTI

Erdoğan, iftar sofrasında genel başkanımıza demediğini bırakmamış. CHP, demokrasiden ve sandıktan yana olan tavrını, millet öyle istiyor deyip size başbakanlık yolunu açtığında göstermiştir. Millet iradesini yok sayanların şimdi çıkıp bize hakaretler yağdırması insafla bağdaşmaz. Demokrasi tarihimizin en büyük mağduriyeti, milletimizin sandıkta vereceği oylarla giderilecektir.

İSTİHBARAT TAKİP EDİYOR

(Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül ile görüştüğü iddiası İstanbul’daki bir marinada çekilmiş fotoğraflar) Öyle gözüküyor ki istihbarat teşkilatları genel başkanımızı çok yakından takip ediyor, biz de zaten biliyoruz bunu. Genel başkanımızın gizli saklısı yok, her şeyi açıkta yapıyor. Eğer gizli saklı bir görüşme yapsaydı, herhalde birilerinin yatında oturup görüşmezdi. İstihbarat örgütlerinin kendi ellerindeki materyalleri servis edip, bunun üzerinden bizleri itibarsızlaştırmaya dönük hikâyeler yazdırmaya kalkmaları gerçekten ayıptır. Türkiye’de istihbarat teşkilatının ne hale düştüğünü ortaya koymaktadır.”