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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Bankacı kardeşlerin inanılmaz zimmet oyunu! Milyonlarca lirayı aktardılar

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Bankacı kardeşlerin inanılmaz zimmet oyunu! Milyonlarca lirayı aktardılar

Erzurum'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla "İddaa" oynayıp kaybettiği öne sürülen İsmail Cem O. ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek ağabeyine para aktardığı iddia edilen A.Z.T. hakkında "zimmet", "özel belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "yarar sağlama" suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan İsmail Cem O'nun, 13 Kasım 2017'de şube müdürüne müşteri hesaplarından suistimal nitelikli işlemler gerçekleştirdiği itirafında bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada şüpheli ve başka bir bankada çalışan kız kardeşi A.Z.T. hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.  Davada tutuklu İsmail Cem O. ile tutuksuz kız kardeşi A.Z.T. "sanık", Ali Ferruh Akgün ile iki banka "müşteki" olarak yer alıyor. 

İddianamede, İsmail Cem O'nun, çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, bu tutarları da EFT veya havale yoluyla zimmetine geçirdiği öne sürüldü. 

Sanığın sahte belge tanzimiyle 3 milyon 175 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddia edildi. İsmail Cem O'nun, ailesinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle bazı kişilerden borç aldığı belirtilen iddianamede, sanığın 30 Mayıs 2017'de çalıştığı bankadan suistimal nitelikli işlemlerle inşaat firması adına açtığı cari hesaba 1 milyon 650 bin lira tutarında kredi kullandırdığı ve parayı ailesinin borçlu olduğu başka bir inşaat firmasının hesabına gönderdiğinin tespit edildiği anlatıldı. 
İddianamede, İsmail Cem O'nun, bu işlemleri yaparken şirket yetkililerinin imzalarını taklit ettiği öne sürülerek, şu ifadelere yer verildi: 

"Ailesine ticari müşterilerinden borç aldığını söyleyen İsmail Cem O'nun yaptığı işten dolayı pişmanlık ve vicdan azabı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu, yaklaşık 4 ay boyunca bu borcu kapatmak için çabaladığı ve başka yol bulamayınca banka müşterilerinden bir gıda firması adına aralıklarla toplamda yaklaşık 1 milyon 370 bin lira kredi kullandırıp bu paranın bir kısmını bahis oynadığını bildiği Y.G'nin hesabına gönderdiği, kalan parayı ise kuzeni S.Y'ye gönderdiği bildirildi. İsmail Cem O, bir gıda firması adına temin ettiği 1 milyon 370 bin liranın tamamı ile İddaa oynadığını ve başarısız olunca da bankanın itibarının zedelenmemesi için yaptığı işlemleri şube müdürüne anlattığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu beyan etmiştir." 

İsmail Cem O'nun ailesinin borçlu olduğu inşaat firmasının başka bir bankadaki hesabına 1 milyon 500 bin lira gönderilmesiyle ilgili araştırmalarda firma sahibinin işlemlerden haberdar olmadığının anlaşıldığı aktarılan iddianamede, kullandırılan kredinin 1 milyon 70 bin lirasının metal firmasına transfer edildiği ve şirket yetkilisinin banka sisteminde kayıtlı imzasıyla benzerlik göstermeyen imzalara ve şüpheli para çekme işlemlerine rastlandığı kaydedildi. 

Kardeşinin durumuna üzülmüş 

İddianamede, bunun üzerine İsmail Cem O'nun, ailesinin borçlu olduğu inşaat firmasının hesabının bulunduğu bankada çalışan kız kardeşi A.Z.T'nin ifadesinin alındığı belirtildi.  İddianamede A.Z.T'nin şu beyanlarına yer verildi: 

"Kardeşimin hem ailevi hem de ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ve bundan dolayı intihar edebileceğini söylemesi üzerine üzüldüm. Çalıştığım banka müşterisinden bir metal firması yetkilisinin imzasını taklit ederek 1 milyon 298 bin lira para çektim ve kardeşime elden teslim ettim. Firma hesabındaki açığı kapatmak amacıyla ailemizin borçlu olduğu inşaat firması adına 1 milyon 500 bin lira kredi kullandırdım. Bu parayı metal firması hesabına gönderebilmek amacıyla annem adına açtığım hesabı iş yerinde çalışan arkadaşımın cep telefonu numarasına bilgisi dışında internet bankacılığı tanımladım ve metal firmasından çektiğim parayı aktardım.  İlerleyen tarihlerde kardeşim, çalıştığı bankadaki hatırlı müşterilerinden bilgileri dahilinde kredi hazırladığını ve bu parayla çalıştığım bankadaki açığı kapatacağını söyleyerek 1 milyon 500 bin lirayı ailemizin borçlu olduğu inşaat firması hesabına gönderdi. Kardeşimin bu parayı usulsüz şekilde temin ettiğinden haberim olmadı, adli süreç başladıktan sonra olaylardan haberim oldu. Yaptıklarım nedeniyle pişmanım." 

İşlemleri imza taklidi ve sahte belgelerle yapmış 

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin bütün halinde analiz edilmesi ve raporlanması amacıyla dosyanın uzman bilirkişilerden oluşan kurula gönderildiği kaydedilerek, kurulun hazırladığı raporda A.Z.T'nin, metal firması hesabından suistimal ettiği parayı kardeşine elden verdiğinin, inşaat firmasına ait hesaptan kredi kullandırarak metal firmasının hesabına gönderdiğinin belirtildiği anlatıldı. 

Raporda, İsmail Cem O'nun, çalıştığı bankadaki açığı kapatmak için ticari şube müşterilerinden inşaat firması adına kredi kullandırdığı, borçlu oldukları inşaat firmasına ait banka hesabına aktardığı, gıda firması adına da yüklü miktarda kredi kullandırarak bahis oynamak amaçlı farklı kişilere gönderdiğinin anlatıldığı bildirilen iddianamede, şüphelinin imza taklidi ve sahte belge tanzimi gibi sahtecilik eylemlerinde de bulunduğu öne sürüldü. 

İddianamede, İsmail Cem O. ve A.Z.T'nin, "özel belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11 yıldan 32 yıla kadar hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları, ayrıca İsmail Cem O'nun "özel belgede sahtecilik suçlarına azmettirme ve zimmet" suçlarından 12 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi. 

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. 

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