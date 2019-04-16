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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-AA
16.04.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Ballıca Mağarası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi

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Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) "Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" kapsamında yapılan başvuruyla Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alındığı bildirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın himayelerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde "Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" yürütüldüğü belirtildi. 

Proje kapsamında UNESCO'ya başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2019 yılında Türkiye'den giren tek miras alanı olmuştur. İnsanlığın ortak miras alanlarını korumada uluslararası işbirliği sağlayan UNESCO, aynı zamanda üstün veya istisnai evrensel değere sahip olan bu alanların tanınırlığını da artırmaktadır. Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleri ile nadir bir jeolojik peyzaj oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, şunlara yer verildi: 

"Ballıca Mağarası'ndaki sıra dışı ve muhteşem sarkıtlar, bitişik sütunlarla birlikte, boyut, şekil ve renk çeşitliliğinin istisnai bir gösterimini sağlarlar. Farklı formlardaki sarkıtları yanında mağara incileri, nadir rastlanmaları yanında büyüklükleri ile de göz kamaştıran soğan sarkıtları, iyi gelişmiş perde travertenleri, çökelme havuzları bir bütün olarak görsel sistem oluşturmaktadır. Bu sistem Ballıca Mağarası'nın, dünyada çok sık rastlanmayan, istisnai doğal güzelliğini oluşturmaktadır ve mağara oluşumları içinde Ballıca'yı dünya ölçeğinde özgün kılmaktadır." 

Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı statüleri ile korunan Ballıca Mağarası'nın Dünya Miras Listesine girmesinin alanın daha üst seviyede korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacağı aktarılan açıklamada, "Dünya Mirası etiketini elde etmesi bölgesel ve ulusal düzeyde önemli prestij kazandıracaktır. Bu durum, aynı zamanda Ballıca Mağarası ve dolayısıyla Tokat ilimiz için de uluslararası tanınırlık ve prestiji beraberinde getirerek turizm ve kırsal kalkınma alanlarında önemli kazanımlar elde etmemizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. 

UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen geçici listedeki adaylar onaylanırsa Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giriyor. 

Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda
Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda
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