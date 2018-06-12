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    Bakanlıktan bayram alarmı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    12.06.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanlığı, trafik tedbirlerin uygulanması, kazaların önlenmesi için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bakan Süleyman Soylu imzalı gönderilen genelgede, denetimlerin 13 Haziran’dan başlayarak 18 Haziran tarihine kadar devam edilmesi istendi. Bayram tatili boyunca, 35 bin 451 trafik ekibi, 69 bin 639 trafik personeli görevlendirilirken, ilk kez polis başmüfetişleri de en fazla ölümlü kazaların meydana geldiği noktalarda görev alacak.

    Genelgede özetle şu bilgilere yer verildi:

    İHA VE DRONLARLA TAKİP

    Bayram süresi boyunca günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis, 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir’den olușan 6 ilde, 31 saat helikopter, merkezden(Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar ve Kırıkkale) 6 ilde 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İHA/Drone ile denetim yapılacak.

    İLK KEZ BAŞMÜFETİŞLER GÖREVDE

    Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği(kaza kara noktaları) güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek amacıyla ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere 32 Polis Başmüfettişi, 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirildi. Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergahında her 10-20 km’de bir ekip görev yapacak.

    TUZAK RADARA İZİN YOK

    Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, ‘tuzak radar’ algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak. Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile yolcu otobüslerinin trafik kazalarına karışmış olduğu, 02.00-08.00 saatleri, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybının oluștuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılmasına devam edilecek.

    UYKUSUZ SÜRÜCÜLER DİNLENDİRİLECEK

    Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara bu konuda bilgi verilecek. Ekiplerinin bulunduğu noktalarda sürücülerle ‘yüz yüze iletişim’ kurulacak. Durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek ‘dikkat ve konsantrasyonları’nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

    ALKOL DENETİMİ

    Gece denetimlerinde, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecek. Şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.Yol kontrol ve uygulama noktalarında, güvenlik ve trafik denetimleri birlikte yürütülecek.

    OTOBÜSLERDE 26 YAŞ KRİTERİ

    Bayram öncesi ve sonrası terminaller ve ara istasyonlarda yogunluk artacağı için takviye personel görevlendirilecek. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri, yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktası dikkate alınarak, yedek şoför olup olmadığı, takoğraf hız ve çalışma süreleri bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususları titizlikle incelenecek. 66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilecek. Bu kapsamda 227 sivil personel, 66 farklı güzergahta 454 yolcu otobüsünü habersiz denetleyecek.Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde, trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtların, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacak.

    AFİŞ VE EL İLANI

    Sürücülere yönelik olarak 60 bin adet afiș ve 550 bin adet el ilanı dağıtılacak. Trafik güvenliği konusunda hazırlanan ‘Biz Bir Aileyiz’ konulu kamu spotu bayram süresince televizyonlarda yayınlanacak.

     

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    Etiketler: içişleri bakanlığı , son dakika , haberler
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