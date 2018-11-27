Bakanlık açıkladı! 544 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda 544 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, Kars’ta 9, Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, Kocaeli’de 7, Mardin 27, Elazığ’da 4, Tekirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam 544 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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