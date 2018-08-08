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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu sel felaketi yaşanan Ordu'da duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak
GeriGündem Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Ordu'da duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak
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Gündem
ORDU (AA)
08.08.2018 - 20:48, Son Güncelleme:

Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Ordu'da duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak

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Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Ordu'da duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'daki sele ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

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  • Orduda sel felaketi
  • Orduda sel felaketi
  • Orduda sel felaketi
  • Orduda sel felaketi
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Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. 

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordululara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradayız ve görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur, yani kimi yerlerde 20, kimi yerlerde 95 kilogram aralığında, bazı yerlerde yoğunlukla 80 kilogramlık yağmurun oluşturduğu sel meydana geldi. Allah'a şükürler olsun, bir can kaybımız söz konusu değil." diye konuştu. 

Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Orduda duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak

Yüksek oranda maddi hasar oluştuğunu vurgulayan Soylu, valilikten belediyelere, AFAD'dan Karayollarına, kaymakamlıklardan ilçe belediyelerine ve vatandaşlara kadar herkesin canhıraş bir mücadele ortaya koyduğunun altını çizdi. 

Soylu, olay olur olmaz vali ve belediye başkanı ile temasa geçtiklerini anlatarak, "Her biri ile temas ederek yapılabilecek nelerin olduğunu, hangi adımların atılabileceğini değerlendirdik ama Ordu ve Ordulular büyük bir gayretle burada özellikle altını çizmem gerekir ki böyle bir selle mücadeleyi ortaya koymuşlardır." değerlendirmesinde bulundu. 

 

Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Orduda duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak

Karadeniz'i birbirine bağlayan tek yoldaki köprünün bir tarafının yıkıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti: 

"Diğer tarafından ancak ulaşımın sağlanması şu anda mümkün ama Karayollarımız da diğer birimlerimiz de bu konuda hemen çalışmalarına başlayacaklar. Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Bu konudaki hasar tahribatı ne ölçüdedir arkadaşlarımız mevsim ve yağmurlar el verdiği ölçüde buna bakacaklar ve zannediyorum kısa bir süre içerisinde bu gerçekleşecektir." 

Soylu, büyük bir mücadele ortaya koyan herkesi kutlayarak, "Maddi hasar karşılanabilir önemli olan can kaybıdır, Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil. Buradaki köprü meselesi de yol meseleleri de telafi edilir. Devletimiz bunu yapabilecek güce, belediyelerimiz bunların üstesinden gelebilecek güce sahiptir." dedi. 

Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Orduda duyurdu: Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.

Ordu Ünye'den drone görüntüleri Ordu'da şiddetli yağış Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde sele neden oldu. Ünye'de taşkın sonucu dört köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.
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Karadenizdeki sel felaketiyle ilgili son dakika gelişmesi: Hepsi kurtarıldı
Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili son dakika gelişmesi: Hepsi kurtarıldı
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