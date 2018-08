Son dakika: Felaketi yaşıyorlar... Köprüler yıkıldı... İnsanlar mahsur kaldı... Valu uyardı: Yola çıkmayın

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz felaketle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Devam eden bir yağmur var. Bizim tespitimiz 7 köprümüz yıkıldı. 165 vatandaşımızın kurtarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Bir tane olduğu söyleniyor ama yağmurla bağlantılı mı göreceğiz. AFAD'ın uyarısı gereği biz tedbirimizi almıştık. Şu anda insan marifetiyle düzeltilebilecek olan, iş makinalarının müdahale edeceği bütün alanlarda zaten varız. Devam eder ve yükselirse ondan sonrası tek kelimeyle afet olur zaten. Normal ölçülerin 5-6 katı yağmur yağdı. 14 Temmuz'un bir üç katı daha fazla yağmur yağdı. Ve sürecek. 14 temmuz'da az olmuştu. Bunda süre uzun. Devam ettiği müddetçe sabırla beklemekte fayda var. Ulaşamadığımız ilçe yok. Nüfusumuzun yoğun olduğu zamandayız, şehirde iki milyon vatandaşımız var. Karadeniz Sahil Yolu'nun kapalı olması ilk etapta telafisini gidermemiz gereken bir alan. Yaklaşık 500 bin kişi vardır. Çünkü fındık mevsiminde, fındığı da vurdu. Tonlarca fındık derelere denize karıştı.

165 VATANDAŞIN ZOR ANLARI

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şuanda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

4. KÖPRÜ DE YIKILDI

Belediye Başkanı Çamyar'ın açıklamasından hemen sonra DHA 4. köprünün de çöktüğünü duyurdu. Köprülerin çökme rski nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu öğlen saatlerinde ulaşıma kapatıldı. Yol saat 16.15 gibi tekrar ulaşıma açıldı.

VALİ AÇIKLADI: KURTARILDILAR

Başkan Çamyar'ın açıklamasından saatler sonra işçilerin kurtarıldığı haberi geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi: "Dün akşam saatlerinden itibaren Meteorolojik ihbar sonucunda aşırı bir yağış gerçekleşti. Çaybaşı, Perşembe, Ünye, Fatsa arasında 90 kilogramı aşan yağışlar oluştu. Sel, heyelan, toprak kayması gerçekleşti. Heyelan ve göçük altında bulunan vatandaşlarımız kurtarıldı. Özellikle Karadeniz Yolu diye tabir ettiğimiz Karadeniz yolunda bir köprünün yıkılması neticesinde büyük bir tehlike atlatıldı. Trafiği önceden kesmek suretiyle meydana gelecek can kaybı önlenmiş oldu. Bütün kamu kurumlarımız koordineli biçimde çalıştı. Sahil Güvenliğin helikopteriyle bir vatandaşımız kurtarıldı. Fabrikadaki 165 işçimiz kurtarıldı. Bazı riskli alanlardaki konutlar tahliye edildi. Zararlar da büyükşehir, AFAD ve diğer ilçe belediyelerimizin katkısıyla tahliye işlemleri gerçekleştirdi. Bu akşam da yoğun şekilde devam edeceği yönünde ihbasr var. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür etmek istiyorum. Yetkili makamlar tarafından yapılacak çağrılara riayet edilmesini bekliyoruz. Trabzon'dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun'dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü şu anda yol trafiğe kapalı. Bir köprü tamamen çökmüş durumunda, diğer bir köprü için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Mal kayıpları giderilir, önemli olan can kaybı olmaması. Özel iş makinalarına valiliğimiz tarafından el konmuştur. Şu anda valiliğimizin koordinesinde bütün çalışmalar devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ifadesiyle köprüdeki inceleme sonuçlandı. Belirli süre sonra açmayı planlıyoruz. Ayrıca duyuru gerçekleştireceğiz."

PERŞEMBE'DE DURUM VAHİM

Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu: "Allah bundan kötüsünü bizlere göstermesin inşallah diyoruz. Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti. Allah razı olsun büyükşehirden araç yardımı aldık. Şu anda arazide 17 aracımız çalışıyor. Bu gece akşamdan sabaha kadar yoğun bir şekilde çalıştık, gündüz de devam ediyor. İnşallah yağmur devam etmez, temennimiz bu.Artık yağmurdan da nasibini aldık biz. Şu anda toprak da yağmur istemiyor. İsteğimiz yağmurun kesilmesi. Belediyemizin tüm işçileri zaten nöbetteydi. Hemen anında müdahale ettik. Biz halkımızın yanındaydık. Bugün de bu gece de devam edeceğiz. Ama üzüntümüz şu maddi hasarımız çok. İnşallah devletimiz de bize yardım ederek karşılayacaktır diye düşünüyoruz."

FATSA DA DURUM

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da şöyle konuştu: "Maalesef sabah yağmur şiddetini artırdı. Bölgemizin tamamını etkiledi diyebiliriz. Bir çok yolumuzda heyelan, köprülerde menfezlerde yıkılmalar var. Ekiplerimiz olay yerinde. Anında müdahale etmeye çalışıyoruz ama Allah'tan gelen bir afet bu yapacak da fazla bir şey yok. Bütün gücümüzle sabahtan beri ekiplerimizle çalışıyoruz Çok şükür ki can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu. Biz de Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman göçükler olmuştu, onlara anında müdahale etmiştik. İç bağlantılarımızda şu an yıkılan köprüler var. Ekiplerimiz olaylara müdahale ediyoruz. Şu anda teyakkuzdayız."

'İLK DEFA CAMİYİ SU BASTI'

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Sahilden 24 km içerisindeyiz. Son 50 yılın sel felaketini yaşadık. Çok ciddi manada hasar ve mal kayıplarımız var. İnşallah can kaybımız yok. Sabah 08:30 gibi başladı. Üçünü sel afetini yaşıyoruz 20 günden beri. Çok ciddi manada hasarlarımız var. Yaklaşık 3 tane köprümüz yıkıldı. Yaklaşık 30'a yakın vatandaşımızın evini su bastı. Vatandaşlarımızın hayvanları telef oldu. Allah'a şükrediyoruz ki can kaybımız olmadı. Bizler de vatandaşımızın yanındayız. Şu anda 6 tane mahallemizin ulaşım köprüleri tamamen yıkıldı. Kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Büyükşehrimizin araçları var, müteahhitlerin araçlarına el koyarak 30 araçla sel felaketiyle uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın topladığı 30 ton fındığı sel götürdü. Ciddi bir kayıp var. İnşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Mutlaka bunların da hesabını kitabını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz de şu an zaten 6 tane mahallemizle ulaşım tamamen kesildi. 7-8 günde açamayız. Asfalt ve beton olmayan kısımlarda hiçbir aracın gitme şansı yok. Ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Yeni yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bir afet. Ben 44 yaşındayım hiç böyle bir afet görmedim. Camiyi tamamen su bastı. Allah’tan can kaybımız yok."

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Öte yandan Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için gece 12.00'den yarın saat 15'e kadar uyarı geldi. Uyarı şöyle: "Rüzgarın yarın (09.01.2017 Perşembe) Doğu Karadeniz, doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sal kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, olusabilerek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin. vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

AK PARTİLİ VEKİLLER: DESTEK BEKLİYORUZ

AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu şunları söyledi: " Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bir haftadır Ordu genelini etkisi altına alan yağışlar neticesinde bir haftadır sel ve su baskınları yaşanıyor. Bugün de yağışların artması neticesinde Ordu'nun Ünye tarafında Karadeniz Otoyolu trafiğe kapatıldı. Orada mahsur kalanlar var. AFAD Başkanımız ekiplerin tamamını oraya yönlendirdi. Şu anda büyükşehir belediyemizin ekipleri o bölgede, Ünye, Fatsa bölgelerimiz o bölgede. Karayolları bölge müdürümüz o bölgede. Tabi Allah hiç kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Sel felaketi can kaybı olmadan yaşanmış bir olay oldu. Fakat şu an karayolunun açılmasına dönük çalışmaları başlatıyoruz. Su seviyesi düştüğü takdirde yolun açılması için ekipler çalışıyor."

AK Partili Ergün Taşçı da şöyle konuştu: "Öncelikle bölgemizin çok yoğun bir sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek isterim. İnşallah beterinden rabbim korur. Biz Fatsa'da sanayi bölgesinde tespit ve tehlikelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. DSİ müdürlerimiz, Karayolları müdürlerimizle eş güdümlü şekilde, can ve mal kaybı olmaması konusunda büyük bir mücadele veriliyor. Köprülerimiz hasar gördü, yıkılan köprüler var. Tünelde yangın hadisesi... Epey yaşanan hadisemiz var. Fındık sezonundayız, toplanan fındıklarımızın sel ile ciddi manada zayiat var. Ev olarak mahsur kalan hemşerilerimiz var. Zor bir süreç yaşıyoruz. Buradan Ankara ile bakanlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bu felaketi atlatma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir defa Ordu sınırları içerisindeki kamu kurumlarının duyarlılık derecesi çok yüksek. Etraftan, diğer civar illerden destek bekliyoruz ve yardım talep ediyoruz. Ünye ile Ordu özellikle Fatsa, Ünye, Perşembe bölgemizi kapsayacak şekilde ciddi manada yağmur sularının dereleri taşırması sonucu hem bugün mevcut insan kaynağımızı insanımızı koruma, can kaybı olmaması, hayvanların da korunması çaba var. Arkasında da sağlıkla ilgili sorun yaşanmaması için hemen arkasında bir kriz masası oluşturuldu. Tüm tedbirler alınıyor. Bu bölgemiz bu tehlikeyle karşı karşıya. Daha büyük bir yatırımın daha büyük bir altyapının olması noktasında ciddi ihtiyaçlarımız var."

CHP'Lİ VEKİL: AFET BÖLGESİ ÇIKARILMALI

CHP'li Seyit Torun şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabi sonuçta Ağustos ayı Karadeniz bölgesi için özellikle sel konusunda bir tehdit ayı. Bu geçtiğimiz yıllarda da oldu. Allah'tan can kaybı yok. Ama geçmişte çok acı can kayıplarıyla da bu süreci yaşadık. Biz Meclis'te de özellikle bir afet haritası çıkarılması için de soru önergeleri verdik. Karadeniz artık bilimsel olarak kanıtlanmasa da küresel ısınmayla karşı karşıya. Ağustos ayında felaketi yaşamamamız için afet hazırlamamız gerektiğini, değiştirilen dere yataklarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylemiştik. Tekrar ifade etmek istiyorum bu üzerinden siyaset yapacağımız bir şey değil. Bir an önce Karadeniz bölgesi için afet haritası çıkarılıp bütün dereler değerlendirilmeli. Çünkü derelerin regülatörler marifetiyle yatakları değişti, yapılaşmaya açıldı ve bazı yerlerde üstü kapandı. 500 yıllık su debileri de göz önüne alınarak mutlaka yeniden revize edilmeli."

MHP'Lİ ENGİNYURT: KORKUNÇ BİR AFET

MHP'Lİ Cemal Enginyurt da şöyle konuştu: "Hakikaten korkunç bir afet. Can kaybı olmaması sevindirici. Lakin mal kaybı çok yüksek derecede. Özellikle harmanda olması sebebiyle fındıklarda büyük bir kayıp oluştu. Felaket şekilde akan sular üreticinin fındığını alın terini alıp götürdü. Can kaybı olmamasına sevinirken, bütün umudu dalda olan ve hükümetten gelecek bir fiyat beklentisi içerisinde gün geçiren insanımız maalesef bugünkü büyük afetle birlikte ekonomik bir afet de yaşamış oldu. Bundan dolayı ben Fatsa, Ünye'ye geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyoruz. "