Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nu 28 bin kişiyle koruduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu 'Türkiye güvenilmez bir ülkedir. Sakın Türkiye'ye gelmeyin.' dedi. Ankara'dan İstanbul'a yürürken sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik eksiği ve açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk Kemal Kılıçdaroğlu'nu biliyor musun? 28 bin kişiyle. Bu rakamı kimse bilmiyor. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz." dedi.

Soylu, Sultangazi Nikah ve Düğün Sarayı'nda esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin büyük bir devrim gerçekleştirdiğini dile getiren Soylu, heyecanlı biri olduğunu ama hayatındaki en büyük heyecanı 25 Haziran Pazartesi günü için yaşadığını belirtti.

Soylu, milletin üzerinde kabus gibi duran bir sistemin artık ortadan kalkacağını aktararak, "Daha özgür, daha iyi karar verebilen, herkesin kendi işini yaptığı, Meclis'in, hükümetin her birinin kendi işini yaptığı, yargının kendi işini yaptığı, artık aralarda birilerinin sızarak fitne oluşturamayacakları yepyeni bir sistem ortaya koyuluyor." diye konuştu.

Birilerinin bunu yıkmak istediğini ifade eden Soylu, geçmiş hükümetlerin başa çıkamadığı sorunları anımsattı. Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 197 bin lira tazminata mahkum edilmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Bana bir sorun bakalım. Hiç bu işin tezviratını yapmadım. Niçin Ataşehir ve Beşiktaş belediyelerini görevden aldık? Bir sorun bakalım. Neler yaptıklarını ve ortaya neler koyduklarını... Kılıçdaroğlu bana hakaret ediyor. Bana '5 paralık adam.' diyor. Neden diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza Man Adası üzerinden hakaret etti, iftirada bulundu, ispatlayamadı. Mahkeme 197 bin liraya mahkum etti. Ben de bir şey söyledim. Beşiktaş Belediye Başkanı, Ataşehir Belediye Başkanı çıksın 'Ben bir kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim.' desin. Şimdi bu 197 bin lirayı nereden verecek? Bu kaybettiği mahkemeleri nereden verecek?"

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurduğunu duydunuz da gördünüz mü hiç? Ataşehir'de bir dairesi vardı. Ne dedi? '75 metrekare 1 1.' Mübarek iki kat çıktı. 'Böyle olursa istifa ederim.' dedi. Biz onun bu sözlerine alıştığımız için. Böyle bir sözün de karşılığını getirmeyeceği için. 'Bu paraya aldım.' dedi. İspat ettik. Sen bu paraya alırken, o zaman şu adam senin 2,5 katına aldı. O parayı da verip vermediği belli değil. Onun dekontunu da ispat edebilmiş değil. Çok açık söylüyorum. Kafası karışık insanlar Türkiye'yi idare edemezler."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü döneme ilişkin bilgiler veren Soylu, "Kılıçdaroğlu 'Türkiye güvenilmez bir ülkedir. Sakın Türkiye'ye gelmeyin.' dedi. Ankara'dan İstanbul'a yürürken sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik eksiği ve açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk Kemal Kılıçdaroğlu'nu biliyor musun? 28 bin kişiyle. Bu rakamı kimse bilmiyor. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz." dedi.

PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın açıklamalarını da değerlendiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim milletvekilimizle ilgili İbrahim Halil Yıldız'la ilgili. 'Ondan ve ailesinden intikam alacağız.' demiş. Bir de 'Tayyip Erdoğan kendisi gelsin de Kandil'i alsın.' demiş. Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok. Sadece terörden dolayı değil. Oradaki çocuklarımızın ümitlerini aldı götürdüler. Annelerin hayatlarını kararttılar."

Soylu, milletin buna müsaade etmediğini anlatarak, "Madem o kadar delikanlısın 2 bin 500 teröristi geçen yıl tasfiye ettik. Şu anda 600'ü bu yıl aştı. Yurt içinde sadece iç güvenlik harekatında. Kalkıp gel de bunun hesabını sor. Adam adamının hesabını sormaz mı?" dedi.

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da katıldı.

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