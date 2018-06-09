Bakan Soylu: Kandil'e operasyonu kimsenin ruhu duymayacak

Soylu, Eyüpsultan'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında vatandaşlara hitap etti.

Terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Soylu, "Bugün huzurumuz var değil mi? Allah'a hamdolsun. Doğu ve güneydoğuda da huzur var değil mi? Yarım bırakalım mı? Bir haber daha. Bizim oğlanlar durmuyorlar. Dün 9 taneyi tepelediler, önceki gün 4 tane tepelediler, ondan önceki gün Ağrı'da 5 taneyi daha tepelediler. Şimdi Şırnak'ta da 3 taneyi daha.. Bütün bunlar aynı şekilde Türkiye'nin mücadelesinin devamıdır." diye konuştu.

"İŞİ GÜCÜ TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANMAK"

Soylu, 6-7 Ekim olaylarını anımsatarak, bazı cumhurbaşkanı adaylarının, "Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrıları"nı eleştirdi.

Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret edenlere seslenen Soylu, şöyle devam etti:

"53 insanın katli için tahrik edeceksin sonra da Muharrem İnce efendi kalkacak Edirne cezaevinde türbe ziyaret eder gibi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. 'Bunun buradan çıkması lazım.' diyeceksin. Hadi oradan. Yazıklar olsun. 3 tane oy için. Avrupa'ya yalakalık yapacağım diye, 3 tane oy için. Muharrem İnce'yi anlarım. O her tarafa yanar döner. Peki 28 Şubat'ta başından kaynar sular dökülmeye çalışılan, Sivas olaylarında neredeyse linç edilmeye çalışılan Temel Karamollaoğlu, kendi celladına aşık olan adam konumundadır. Yazıklar olsun. İşi gücü Tayyip Erdoğan'ı kıskanmak. O Türkiye'yi bu hale getirdi. 'Biz nasıl getiremedik.' diyen bir anlayış içerisinde. Peki 'Ben milliyetçiyim.' diye afra tafra yapan Meral Akşener neden Demirtaş'ın içeriden çıkmasını ister? Üçü neden bunun çıkmasını ister?"

"ESKİDEN O İŞLER ZORDU"

Bakan Soylu, Kandil'e olası operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Kandil'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir operasyon yapacak ki kimsenin ruhu duymayacak. Eskiden o işler zordu. Şimdi zamanlaması bize ait. Biz doğru zamanda doğru yerde operasyonu yapar, bir musibeti daha inşallah bu bölgeden temizlemiş oluruz ve Türkiye dünyaya terörle mücadelenin nasıl olduğunu göstermiş olur."

Soylu, konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunu açarak, vatandaşlara çiçek dağıttı.

Öğle namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan Soylu'ya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da eşlik etti.