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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
25.03.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk, Denizli'deki 4.1'lik depremi valilikte hissetti

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Bakan Selçuk, Denizli'deki 4.1'lik depremi valilikte hissetti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında bugün Denizli'ye geldi. Programına Denizli Valiliği'ni ziyaretle başlayan Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada saat 09.15'te meydana gelen merkez üssü Acıpayam olan 4.1 büyüklüğündeki depremi hissettiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında geldiği Denizli'deki ilk programına valiliği ziyaret ile başladı. Vali Hasan Karahan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra valilik makamına geçti. Burada Vali Karahan ile görüşen Bakan Selçuk, ardından daire müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı.

BAKAN DEPREMİ VALİLİKTE HİSSETTİ

Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada saat 09.15'te, geçen haftadan beri yüzlerce depremin olduğu Acıpayam'da yine sarsıntı oldu. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde depremi Bakan Selçuk da hissetti. Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına Denizli'deki sosyal hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Depremi hissettiniz mi" sorusu üzerine, "Evet ben de depremi hissettim" dedi.

Bakan Selçuk daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bakan Selçuk'un ziyaretine TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve daire müdürleri de eşlik etti.

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