Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz
GeriGündem Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)
18.03.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Koca, "3 yaralı Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle önceki gün kendim de görüştüm. Genel durumu iyiydi. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere hava yoluyla İstanbul'dan Tokat'a geldi. Bakan Koca'yı Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt ile Özlem Zengin, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. İlk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret eden Koca, Balcı'dan brifing aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:
''Genel olarak 16 yıllık zaman diliminde Tokat'a 16 milyar 750 milyon yani 16 katrilyon 750 milyar şeklinde hizmet yapıldığını ve bu yapılan hizmet içinde de sağlık yatırımının 577 milyon olarak yapıldığını biliyoruz. Bunun için de özellikle önemli hastaneler, Tokat Devlet Hastanesi gibi Kadın Doğum Çocuk Hastanesi gibi Zile ve Niksar gibi toplam 32 yatırımın 14 tanesi de hastane olarak hizmet vermekte. Ayrıca devam eden birtakım yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımızdan Turhal Devlet Hastanesi'ni biliyorsunuz, inşaatı devam ediyor. Onun dışında Pazar ilçesinde entegre hastanemizi bu hafta hizmete açtık. Toplam 3 bin 200 metrekare kapalı alanı olan 6 adet polikliniği olan bir hastanemiz. Erbaa'da ise bugün açılışını yapacağımız toplam 28 bin 655 metrekare olan, 57 poliklinik, 17 yoğun bakım ve 6 ameliyathanesiyle diyaliz üniteleriyle 75 Milyonluk bir yatırım. Bugün onu hizmete açmış olacağız. Turhal'daki hastanemizin seviyesi şu an yüzde 73 seviyesinde."

'İRTİBAT HALİNDEYİZ'

Basın mensuplarının, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili sorusu üzerine Bakan Koca, şöyle konuştu:
''Şimdi her geçen gün vicdan, adalet ve merhamet duygusunu kaybeden küresel dünyada Müslüman ve Türk odaklı gelişen iklimde özellikle bu dönemin, bu iklimden doğan şiddeti, terör ve eylemleri şiddetle lanetliyorum. Tüm dünyanın sağduyuyla bir araya gelip, bu şiddet iklimiyle topyekun mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu arada şehit olan 50 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. 3 yaralı Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün kendim de görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu. Genel durumu iyiydi. Hem kendilerine hem yakınlarına Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi, seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettim. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, bu anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk.''

Ziyaret sonrası valilik önünde, 5 ambulansın ve 1 UMKE aracının teslim törenine katılan Bakan Koca, ardından şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan 'muhteşem' dedi ve açılışını yaptı

İstanbul'daki fabrikada patlamalar oldu, yangın büyüdü

Bünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor

'Bütün belediye başkan adaylarıma söylüyorum'