Bakan Koca yeni doğan tarama sonuçlarını açıkladı: Yılda 4 bin 500 çocuk korunuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın ücretsiz olarak yürüttüğü tarama programı sonuçlarını açıkladı.
Yılda 4 bin 500 çocuğun erken teşhisle beyin hasarı, görme kaybı gibi hastalıklardan korunduğunu belirten Koca konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizde her yıl, yaklaşık 1.3 milyon çocuk dünyaya geliyor. Erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için bebeklerimizde fenilketonüri, işitme bozukluğu, kistik fibrozis, hipotiroidi, biyotidinaz eksikliği taramalarını titizlikle yürütüyoruz. Ülkede doğan bebeklerimizin neredeyse tamamı, topuklarından alınan birkaç damla kan ile taranıyor. Başarı oranımız yüzde 99’a ulaştı. Yeni doğan tarama programı sayesinde yılda yaklaşık 4 bin 500 çocuğumuz erken teşhisle bu hastalıkların olumsuz etkilerinden korunuyor. Bu hastalıklarda vakit geçirmeden tedaviye başlanması hasarları önlemek açısından çok kritik. Her yıl ortalama 200 bebeğe Fenilketonüri, 900 bebeğe Biyotinidaz Eksikliği, 150 bebeğe KF ve 3500’in üzerinde bebeğe KHT tanısı konuluyor.”
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