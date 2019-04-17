Bakan Koca yeni doğan tarama sonuçlarını açıkladı: Yılda 4 bin 500 çocuk korunuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca yeni doğan tarama sonuçlarını açıkladı: Yılda 4 bin 500 çocuk korunuyor
GeriGündem Bakan Koca yeni doğan tarama sonuçlarını açıkladı: Yılda 4 bin 500 çocuk korunuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakan Koca yeni doğan tarama sonuçlarını açıkladı: Yılda 4 bin 500 çocuk korunuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca yeni doğan tarama sonuçlarını açıkladı: Yılda 4 bin 500 çocuk korunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın ücretsiz olarak yürüttüğü tarama programı sonuçlarını açıkladı.

Yılda 4 bin 500 çocuğun erken teşhisle beyin hasarı, görme kaybı gibi hastalıklardan korunduğunu belirten Koca konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizde her yıl, yaklaşık 1.3 milyon çocuk dünyaya geliyor. Erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için bebeklerimizde fenilketonüri, işitme bozukluğu, kistik fibrozis, hipotiroidi, biyotidinaz eksikliği taramalarını titizlikle yürütüyoruz. Ülkede doğan bebeklerimizin neredeyse tamamı, topuklarından alınan birkaç damla kan ile taranıyor. Başarı oranımız yüzde 99’a ulaştı. Yeni doğan tarama programı sayesinde yılda yaklaşık 4 bin 500 çocuğumuz erken teşhisle bu hastalıkların olumsuz etkilerinden korunuyor. Bu hastalıklarda vakit geçirmeden tedaviye başlanması hasarları önlemek açısından çok kritik. Her yıl ortalama 200 bebeğe Fenilketonüri, 900 bebeğe Biyotinidaz Eksikliği, 150 bebeğe KF ve 3500’in üzerinde bebeğe KHT tanısı konuluyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Maltepe'de oy sayımı sona erdi

"Elimizi nereye atsak, onlarca kanunsuzluk örneği görüyoruz"

İmamoğlu: Süreç YSK'nın önündedir

Görenler telefonlarına sarıldı... Canlı yayınladılar