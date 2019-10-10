Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, " Terör örgütü YPG'yi bugün sarayında kabul eden kim yine Macron." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle;
Müttefiklerimizle ya da sözde müttefiklerimizde güvenli bölge oluşturmak için mücadele ettik. Bizi oyaladıklarını gördük, terör örgütüne destek vermeye devam ettiler. Bizim zaten sabrımız kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce talimatı vermişti, ABD'yi bekledik. Uluslararası hukuka saygı gereği biz gerekli bildirimlerde bulunduk. Yine uluslararası hukuka uygun şekilde ne yaptığımızı ne yapacağımızı bildiriyoruz. ABD Başkanı ne diyor DEAŞ'lıları Avrupalı ülkeler almıyor diyor. Neden almıyorsunuz? DEAŞ yeniden dirilecek. DEAŞ'in yeniden dirilmemesi konusunda herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
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