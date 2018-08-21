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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
21.08.2018 - 07:43, Son Güncelleme:

Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla geceyi sınırın sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu'nda geçirdi. Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kurban Bayramı namazını da Aktütün Hudut Taburu'nda Mehmetçik ile kıldı. Akar, "Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile dün akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi.

Bakan Akar ve beraberindekileri Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve diğer yetkililer karşıladı. Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına geçti.

Bakan Akar konuşmasının ardından Erdoğan’ı aradı
Bakan Akar konuşmasının ardından Erdoğan’ı aradı

"TERÖRÜN HESABI SORULUYOR"

1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Akar’a bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından Bakan Akar ve komutanlar askerlerle karavanadan yemek yedi.  Yemeğin ardından Mehmetçik'e hitap eden Akar, "Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir arkadaşımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Terör saldırılarının hesabı soruluyor, sorulmaya da devam edecek." diye konuştu.

Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz


"BÜYÜK KAHRAMANLIKLAR GÖSTERDİNİZ"

Görevlerini tamamlamalarının ardından askerleri güzel bir hayat beklediğini belirten Akar, onlardan buna hazır olmalarını istedi.  Bakan Akar, Mehmetçik'e sigara içmemeleri tavsiyesinde de bulunarak, şunları ifade etti:

"Tüm milletimizin, bütün Silahlı Kuvvetlerimizin kalbi sizinle beraber. Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor. Başarılarınızla hepimiz gurur duyuyoruz. Bugüne kadar gerçekten büyük fedakarlıklar yaptınız, büyük kahramanlıklar gösterdiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil Türk milletine önemli anlar yaşattınız. Ülkemizin, hudutlarımızın güvenliği, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için bu hudutta, karakollarda, üs bölgelerinde verilen görevi en iyi şekilde yaptınız bundan sonra yapacağınıza inanıyoruz."

Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Akar, askerlere görevlerinde başarı diledi.

Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz


TAM İSABETLE VURDU...

Bakan Akar ve komutanlar İkiyakalar bölgesinde devam eden Şehit Yüzbaşı Hasan Ülker Operasyonu’nu da yakından takip etti.

Operasyona ilişkin bilgi alan, direktifler veren Akar’ın bulunduğu birlikten de operasyon kapsamında destek atışları yapıldı. Fırtına obüsleri, İkiyakalar bölgesinde belirlenen hedefleri gece boyunca aralıklarla tam isabetle vurdu. Geceyi hudut taburunda Mehmetçik ile birlikte geçiren Bakan Akar, Vali Toprak ve komuta kademesi bayram namazını da burada kıldı. Namazın ardından Bakan Akar ve beraberindekiler Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.

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