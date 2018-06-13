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    Bayramda hava nasıl olacak? Bakan açıkladı... İstanbul'da o günlere dikkat

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Acil Durum Yönetim ve Bilgi İşlem Merkezi'nde bayramda beklenen hava durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

    Fotoğraf: MGM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda, güneydoğu kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı sistemin etkisinde kalacağı ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor.

    ANKARA

    Ramazan Bayramı boyunca öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının Cuma günü 31 derece, Cumartesi ve Pazar günleri ise 26-28 derece olması bekleniyor.

    İSTANBUL

    Cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının; Cuma günü 32 derece, Cumartesi 31 derece olması beklenirken, Pazar günü 28 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR VE ANTALYA

    Cuma günü yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise iki ilimizde de gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi günleri 31-34 derece beklenirken, Pazar günü 29-30 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

    ANİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

    Bayramda hava nasıl olacak Bakan açıkladı... İstanbulda o günlere dikkat

     

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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , son dakika , haberler
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