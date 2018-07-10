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    Bahçeli'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum

    AA
    10.07.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni kabine açıklaması geldi. Bahçeli açıklamasında 'yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum' dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

    Etiketler: yeni kabine , son dakika
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