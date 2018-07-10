Bahçeli'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.
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