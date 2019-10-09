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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahliyesine başlandı

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Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahliyesine başlandı

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dün tahliye kararı verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahliye işlemleri başladı. İçeride bulunan koli koli evraklar araçlara yüklendi.

26 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğünden depremin ardından bazı bina ve kurumlar zarar gördü. Riskli binalara ise boşaltılma kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu için hasarlı olduğu gerekçesi ile tahliye kararı verildi. Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'na, ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'ne, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne taşınmasına karar verildi.


Sabah erken saatlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen ekipler, içeride bulunan evrakları ve diğer malzemeleri kolileyerek dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarılan koliler ve büyük poşetlere konulara, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne taşınmak üzere araçlara yüklendi. Tahliye işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bağcılar Gaziosmanpaşa okulunda bulunan öğrenciler ise bugün Plevne Ortaokulu'na giderek ders başı yaptılar.

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