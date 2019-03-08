Bacasız sanayi için yatırım yapıyoruz

Erdoğan partisinin Mardin ve Siirt mitinglerinde özetle şunları söyledi:

VATANDAŞIMIN HAYATINI ZEHİR ETTİLER

“Bu teröristlerin destek verdiği HDP ile olmuyor. Yaptıkları hizmet hiç ama bak kayyuma devrettikten sonra Mardin’in çevresi nasıl değişti. 60 bin metrekare millet bahçesini de yaptık mı? Bu sizin hakkınızdı. Ama terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP’li belediyeler çukur kazdılar. İş makineleri ile kanal açtılar. Benim vatandaşımın hayatını rezil ettiler, zehir ettiler. Yaşam hakkını ellerinden aldılar. Çukur ve hendek eylemlerinde bulunan toplam 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar biz yaptık. Terör ortadan kalkınca turist geliyor mu? Daha fazla geliyor. Turistin gelmesi esnafımızın para kazanımının artması demek. Mardin’in bacasız sanayi dediğimiz turizmden hak ettiğini elde etmesi için her türlü yatırımı yapıyoruz. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Terörün olduğu yere ne turist gelir ne yabancı. Yıllarca bunları neden yapmadılar? Çünkü onların derdi sizin derdiniz değildi. Ama biz dertliyiz. Biz George, Hans neyi kullanıyorsa, modern olmak için neyi kullanıyorsa benim vatandaşlarım da buna layık.

SIKIYSA GEL ÇIK MEYDANA

Birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya çalışıyor. Ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek evlere ateş düşürmüştür.

Ne diyor? Kürdistan’da oyları HDP’ye vereceksin. Ama Batı’da da AK Parti ve MHP’yi yok edeceksiniz. Kim bunu söyleyen HDP’nin eş başkanı. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak’ta Kürdistan diye bir bölge var buyursun oraya gitsin. Bu nedir? Bu bölücülüktür. Ne diyor kadın, ‘Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var. Bu şimdi terörist değil mi? ‘1 Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi durmazsanız terör kapınızdadır’ diyor. Ne oldu? Sıkıysa gel çık meydana.

BUNLARIN KILAVUZU KARGA

Sözde İYİ Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki dün Denizli’ye gitmişler. Denizli’de yaptığı konuşmada benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Yahu bunun, yani medyada ne yazıyor, Cumhurbaşkanı buraya geldi, ne konuştuğundan haberi yok. Bunların kılavuzu karga. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya?”

“Kime terörist diyorum şimdi izleyelim” diyerek, HDP’li yöneticilerin terör örgütü PKK ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan şunları söyledi: “Biz, gücümüzü YPG, PYD, PKK’dan alıyoruz’ diyor. İşte terörist bunlar. Ben, bunlara ‘terörist’ diyorum. Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Bayan Meral Hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, milliyetçiydin? Ne oldu da sana bu kadar değişiverdin. Ama güvenmeyin bunlar çok rahat değişirler.”

AKŞENER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Mardin mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki göstererek “Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan etmişim. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Denizli’de utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın be. Şu an avukatlarımızı görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle, halkım ile değil” dedi. Erdoğan, Denizli’deki konuşması nedeniyle Akşener hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu.

KADIN İSTİSMARININ KARŞISINDAYIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda özetle şu ifadeleri kullandı: “Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları sağladık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyorum.”ANKARA