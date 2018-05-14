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    Babalar Günü ne zaman kutlanıyor? 2018 Babalar Günü tarihi

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Babalar Günü, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün akabinde araştırılan konu oldu. Annelerinin özel gününü kutlayan birçok kişinin merakla sorguladığı Babalar Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da haziran ayının içerisinde kutlanacak. Peki, bu günün anlam ve önemi nedir? İşte, Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabı ve konuyla ilgili bazı bilgiler

    Ailelerin temel direği olan babaların özel gününü kutlamak isteyen evlatlar, 2018 Babalar Günü için araştırmalarına başladı. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün ardından babalarının da bu özel gününü unutmak istemeyen vatandaşlar, Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabını arıyor. İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Maneviyat yüklü günlerden birisi olan Babalar Günü, Türkiye'de geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, yani 2018'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

    Etiketler: babalar günü nedir , gündem
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