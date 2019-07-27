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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA - DHA  
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Azmettirici Kandil’de vuruldu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Azmettirici Kandil’de vuruldu

Erbil’de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edilmesinin azmettiricisi olan Erdoğan Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak operasyonuyla Kandil’de öldürüldü. Ünal’ın ‘PKK’nın gestaposu’ olarak bilinen ‘NLP örgütü’nden olduğu belirtildi.

KUZEY Irak’ta Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin 17 Temmuz’da şehit edilmesinden sonra bölgede yoğun takibe başlayan Türk güvenlik birimleri, terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat birimi NLP’nin önemli isimlerinden Erdoğan Ünal’ın azmettirici olduğunu ve Kandil’in sarp yollarla çevrili bir bölgesinde bulunduğunu belirledi. Yerel kaynaklar, örgüt içine yapılmış sızma hareketleri ve insansız hava araçlarıyla toplanan istihbarat sonucu, TSK ve MİT 24 Temmuz’da iki ayrı operasyon yaptı. Operasyonlardan birinde hain saldırının planlayıcısı Kuzey Irak’ta Batifa bölgesinde sıkıştırılıp vurulurken, Ünal da Kandil’de etkisiz hale getirildi.

 5 ÜYEDEN BİRİ

PKK elebaşı Cemil Bayık’a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal’ın örgüte 1990’da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi. ‘Doğan Nurhak’ kod adlı Erdoğan Ünal, geçen 27 Haziran’da PKK’nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed’den sonra PKK’nın Kandil’de etkisiz hale getirilen ikinci üst düzey ismi oldu.

 

İSTİHBARAT BİRİMİ

Güvenlik kaynakları, Kandil’deki ortak operasyonla ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Örgüte yönelik bu tür operasyonlar, PKK’nın zaman içinde oluşturduğu ve kurumsallaştırdığı birimleri hem deşifre ediyor, hem de üst düzey yöneticileri etkisizleştirerek işlevselliği zayıflatılıyor. Bu yönüyle PKK istihbarat yapısına büyük darbe indirilmiştir. PKK istihbarat birimi NLP’nin faaliyet ve metodları örgüt içinde gizli tutulmaktadır. Gelir-gider yapısı tartışma konusu edilmemektedir. Ajan olduğu şüphelenilen PKK ve sivil halka sert sorgu yöntemleri ve infaz mangaları barındırmaktadır. NLP, bu yönüyle teslim olan PKK’lıların ifadelerine, ‘gestapo tarzı bir yapılanma’ olarak yansımıştır. Operasyonun yapıldığı alan Kandil dağ yolları olup, Türk sınırından yüzlerce kilometre içeridedir. Bu yönüyle anlık üretilen istihbaratın operasyonel faaliyete dönüştürülme tepkisi, dünya standartlarının üzerindedir.”

İTİRAF ETTİLER

Öte yandan terör saldırısını düzenleyen teröristler, talimatı Kandil’de PKK’dan aldıklarını itiraf etti. Baş fail Mazlum Dağ, Kandil’de 26 gün silah eğitimi aldıktan sonra PKK’nın görevlendirdiği teröristlerle saldırıyı düzenlediğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, soruşturmayla ilgili açıklama yapıp, teröristlerin itiraflarının bulunduğu video ile olay anını içeren güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı.

Açıklamada, suçluların saldırı talimatını birkaç ay önce Kandil’de ‘Botan’ kod adlı ‘Fatih’ ismindeki teröristten aldıklarını, 2 Irak vatandaşını ise diplomat Osman Köse’nin korumaları oldukları şüphesiyle kasten öldürdüklerini itiraf ettikleri belirtildi. Terör saldırısıyla ilgili bazı şüphelilerin de halen arandığı ifade edildi. Terörist Mazlum Dağ, 1998’de terör örgütü PKK’ya katılan ağabeyi İsmail Dağ’ın ise Türkiye’de çatışmada öldürüldüğünü de söyledi.

29 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ

 IKBY Güvenlik Ajansı’ndan paylaşılan 29 dakikalık görüntüde, restorandaki güvenlik kamera kayıtlarına yer verildi. Görüntülerde, şehit Osman Köse’nin bir kişiyle otururken terörist Mazlum Dağ’ın saat 13.30’da yan masaya gelip yerleştiği, bu sırada Alan ve Ahmet isimli 2 teröristin restorana girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında terörist Dağ’ın yanındaki çantanın ağzını açtığı ve silahını hazır hale getirdiği sırada diğer iki teröristin şehit Köse’nin yakınındaki bir masaya oturduğu yer alıyor. Görüntülerde saat 13.31’de iki teröristin başka bir masada oturan Irak vatandaşları Beşdar Ramazan ve Neriman Osman’a, Mazlum Dağ’ın ise diplomat Osman Köse’ye susturucu takılan tabancalarla yakın mesafeden ateş ettikleri görülüyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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