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    Az bile söyledim

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    06.04.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    İTTİFAK tartışmaları sürerken CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

    Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Demokrat Parti bizim Cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir. Demokrasi, vatan sevgisi, din ve vicdan hürriyeti konusunda bugüne kadar önemli görevleri yerine getirmişlerdir. Bu bir nezaket ziyaretinin ötesindedir. İki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk” dedi.

    DP Genel Başkanı Uysal da ziyaretle ilgili “Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline gelebilmesi, Türkiye’de işlemeyen bu demokrasi açığını kapatabilmek adına çeşitli görüşlerimizi de paylaşma imkânı bulduk” diye konuştu.

    BEN SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM
    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hatay’da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine, “Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim” dedi.

    O FOTOĞRAFI ANLATTI
    KILIÇDAROĞLU, otostop çeken ODTÜ öğrencilerini aracına alması ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Daha önce de aynı güzergâhta otostop çeken öğrencileri arabamıza aldık. Araca binen bir öğrenci arkadaşımız ‘Ben fotoğraf çekmek ve babama göstermek istiyorum’ deyince ‘Siz bilirsiniz’ dedim. Fotoğrafın çıkışı öyle oldu. Üniversite öğrencileri bu toplumun gözbebeğidir, çünkü onlar geleceğin Türkiye’sini inşa edecek kişilerdir. Üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmamız lazım. Genç olduklarını, delikanlı olduklarını, hatayı bizim görmezlikten gelmemizi de hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir.”

    Etiketler: CHP , Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri , gündem
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