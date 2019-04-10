AYM’den askerlik için yaş kriteri
Anayasa Mahkemesi (AYM) askerlik çağına giren milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı. AYM, askerlik çağına girdikten sonra resmi hastane doğum kayıtları esas alınmadan yapılan yaş değişikliklerinin askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasının Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
BEDELLİ İSTEYEN VATANDAŞ
Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan AYM kararına göre, yargı kararıyla yapılan yaş değişikliği sonrasında bedelli askerlikten yararlandırılması talebiyle yapılan başvurusu yaş değişikliğinin doğum belgesine dayanmadığı gerekçesiyle reddedilen bir vatandaş, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme de Askerlik Kanunu’nun, “Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz” hükmünü de içeren 81. maddesindeki “resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak” ibaresinin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.
ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL
AYM, 14 Mart’ta düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi ve itirazı reddetti. AYM, bedelli askerlik için kritik önemdeki kararında, “Askerlik çağına girdikten sonra yapılan ve resmi hastane kaydına dayanmayan yaş düzeltmelerinin askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasını öngören itiraz konusu kural, vatan hizmetine ilişkin düzenin aksaklıklara yol açmadan sürdürülmesi amacına yöneliktir. Kuralda öngörülen ayrım, objektif bir ölçüte dayanmaktadır” denildi.
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