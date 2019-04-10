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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den askerlik için yaş kriteri

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AYM’den askerlik için yaş kriteri

Anayasa Mahkemesi (AYM) askerlik çağına giren milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı. AYM, askerlik çağına girdikten sonra resmi hastane doğum kayıtları esas alınmadan yapılan yaş değişikliklerinin askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasının Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

BEDELLİ İSTEYEN VATANDAŞ

Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan AYM kararına göre, yargı kararıyla yapılan yaş değişikliği sonrasında bedelli askerlikten yararlandırılması talebiyle yapılan başvurusu yaş değişikliğinin doğum belgesine dayanmadığı gerekçesiyle reddedilen bir vatandaş, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme de Askerlik Kanunu’nun, “Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz” hükmünü de içeren 81. maddesindeki “resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak” ibaresinin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL

AYM, 14 Mart’ta düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi ve itirazı reddetti. AYM, bedelli askerlik için kritik önemdeki kararında, “Askerlik çağına girdikten sonra yapılan ve resmi hastane kaydına dayanmayan yaş düzeltmelerinin askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasını öngören itiraz konusu kural, vatan hizmetine ilişkin düzenin aksaklıklara yol açmadan sürdürülmesi amacına yöneliktir. Kuralda öngörülen ayrım, objektif bir ölçüte dayanmaktadır” denildi.

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